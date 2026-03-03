Podemos-Alianza Verde defiende el barrio de Santa Catalina y pide a Vox que “deje de ladrar”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La candidata arandina Aldara López, número dos en la lista de Podemos-Alianza Verde por Burgos, y el cabeza de lista, Javier Antón, han presentado en Aranda las principales propuestas electorales.

Acompañados por María Ángeles Pizarro y Andrés Gonzalo, números 4 y 9 de la lista electoral en la provincia, Aldara y Javier insisten en la importancia de garantizar un transporte público que se ha ido recortando, tanto entre Aranda y Valladolid, Madrid o Burgos, como en las conexiones entre pueblos. “Se han suprimido muchas rutas”, advierte Aldara.

La coalición destaca la relevancia de reactivar el tren directo Madrid-Aranda-Burgos, cerrado desde 2011 y pendiente de un estudio de viabilidad que no termina de llegar. Con este objetivo, López recuerda que presentaron ante las Cortes una Proposición No de Ley para declarar ‘estratégica’ la línea del ferrocarril, una medida que abriría la puerta a la Junta a exigir a Renfe la reactivación del servicio y el abono de parte del coste.

Podemos-Alianza Verde ponen, además, el acento en otras cuestiones determinantes en el medio rural, como el cuidado de las personas mayores, para que puedan envejecer “con dignidad en los pueblos”. En cuanto a la Sanidad, como firmes defensores de la gestión pública, rechazan el modelo del HUBU y advierten de que la Junta de Castilla y León podría seguir esta misma filosofía en el nuevo hospital de Aranda.

Red de supermercados públicos

De cara a ayudar a los agricultores y ganaderos de Burgos, la coalición propone una red de supermercados públicos, con productos de kilómetro cero y precios asequibles. Conscientes, por otro lado, del problema de la vivienda, abogan por un parque regional de 4.000 "hogares" en la provincia en régimen de alquiler asequible.

Los cuatro se muestran contundentes a la hora de rechazar los insultos del candidato de Vox cuando, en el mítin del lunes, dijo que el barrio arandino de Santa Catalina se había convertido, por la inmigración no controlada, en un “estercolero multicultural”. “Santa Catalina es un barrio de clase trabajadora. Dejen de insultar y de ladrar”, rechaza Javier Antón.