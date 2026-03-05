“Five Bioenergy es un proyecto sólido y lo defenderemos hasta el final”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La construcción de la nueva planta de biogás de Five Bioenergy, en la provincia de Burgos, se retrasa. Aunque la Junta de Castilla y León le otorgó la licencia ambiental, el Ayuntamiento de Milagros ha decidido denegar la licencia de obras.

Desde la compañía, el gerente, Sergio Vázquez, insiste en que el proyecto no solo es necesario para defender la rentabilidad de agricultores y ganaderos, sino que también es fundamental para reducir la dependencia energética, sobre todo ahora, con el conflicto con Irán abierto y con consecuencias directas ya en el precio del gasóleo y de los fertilizantes. “Five Bioenergy es un proyecto sólido de valorización de residuos orgánicos y lo defenderemos hasta el final”, afirma, sin olvidar los 14 puestos de trabajo previstos y la inversión de 25 millones de euros.

A la hora de rechazar la licencia de obras, el Ayuntamiento de Milagros se ampara en el procedimiento judicial que promovió la asociación de vecinos de la localidad contra la enajenación de la parcela. “Lo único que van a lograr es retrasar el proceso, porque hemos hecho todo de forma legal”, señala el portavoz de Five Bioenergy.

En su opinión, más allá de “dudosas interpretaciones jurídicas particulares”, la razón y la ley “acabarán imponiéndose en favor del progreso y la sostenibilidad, como ya sucede en otras zonas de España y de la Unión Europea”.

Actualmente, Five Bioenergy desarrolla 17 proyectos similares en el territorio español. Los dos primeros, ubicados en la Región de Murcia, se pondrán en marcha en julio y octubre de este mismo año 2026. “Vamos a demostrar que nuestras plantas son un ejemplo de sostenibilidad”, señala, mientras deja claro que la tecnología de hoy nada tiene que ver con la de hace 40 años. “Nosotros apostamos por la última tecnología y contamos con un protocolo exhaustivo y estricto, con controles diarios para garantizar la seguridad”, garantiza.

A diferencia de otras compañías que operan con balsas abiertas, “aquí todo el proceso será completamente estanco”. “Lo comprobarán próximamente en Lorca, donde se prevé una producción diez veces superior a la proyectada en Milagros”, defiende.

El gerente destaca la relevancia del momento: “Más allá de las posiciones que puedan existir en torno a este caso concreto, la situación pone de relieve una cuestión más amplia. Es fundamental que los proyectos estratégicos vinculados a la transición energética puedan analizarse dentro de marcos administrativos claros, previsibles y coordinados entre las distintas instituciones”,reclama.

Para él, la negativa municipal genera inseguridad jurídica. “No tiene sentido que rechacen un proyecto que cumple con el planeamiento urbanístico y dispone de todas las autorizaciones sectoriales”, zanja.

Responsabilidad patrimonial

Según explica, la decisión del Ayuntamiento de Milagros no solo está bloqueando una inversión industrial vinculada a la economía circular, sino que podría derivar en una reclamación económica contra el propio Consistorio por responsabilidad patrimonial. Algunos expertos consultados, añade, califican la situación como un “caso poco habitual” en el que una administración local podría haber vulnerado principios básicos de seguridad jurídica.

Como portavoz de Five Bioenergy en la Ribera, Sergio Vázquez hace un llamamiento a la responsabilidad. “El conflicto con Irán demuestra, una vez más, que el mundo sigue siendo extremadamente dependiente de la energía que circula por rutas lejanas y políticamente inestables. Nosotros ofrecemos ser parte de la solución, y esta puede encontrarse en nuestros pueblos, en nuestras explotaciones agrícolas, en proyectos capaces de transformar residuos en agua osmotizada, energía y fertilizantes. Castilla y León tiene los recursos, el conocimiento y el potencial para liderar ese modelo”, defiende.

El gerente pone como ejemplo la última escalada de tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos. “Cada vez que se produce un enfrentamiento de esta magnitud, los mercados reaccionan con rapidez: aumenta el precio del petróleo, se encarece el gas y crecen las incertidumbres en torno al suministro”, analiza, consciente de que ese incremento del coste energético termina trasladándose al conjunto de la economía. “La experiencia reciente lo demuestra con claridad. Tras la invasión de Ucrania en 2022, Europa vivió una fuerte crisis energética que provocó una subida generalizada de los precios. El coste de la electricidad, del gas y de los combustibles aumentó de forma significativa, lo que repercutió en el precio del transporte, de la industria y, finalmente, de muchos productos básicos”, señala.

Fertilizantes agrícolas

El gas natural, añade, es también un componente fundamental en la producción de fertilizantes agrícolas. “Cuando su precio se dispara o su suministro se vuelve incierto, la fabricación de fertilizantes se encarece o incluso se reduce. Como consecuencia, los costes de producción agrícola aumentan y los precios de los alimentos terminan subiendo”, advierte, convencido de que la única solución factible es reforzar la autonomía energética europea y reducir la dependencia de recursos importados desde regiones geopolíticamente inestables.

Vázquez recuerda además los beneficios ambientales de estos modelos que “contribuyen a fortalecer el tejido económico local, generan actividad en el medio rural y favorecen una mayor resiliencia frente a crisis globales”.

Una oportunidad

En este contexto, añade, proyectos vinculados a la producción de energía renovable a partir de recursos del propio territorio, como el desarrollo de plantas de biometano asociadas al sector agroganadero, están siendo analizados en distintos puntos de Castilla y León y España como posibles oportunidades para avanzar hacia ese objetivo de mayor autosuficiencia energética. Sin embargo, urge, como ocurre con muchos proyectos industriales, su desarrollo depende también de los distintos procedimientos administrativos y de la coordinación entre las diferentes administraciones implicadas. "Requerimos el apoyo del Ayuntamiento de Milagros", mantiene.

En Milagros, el proyecto contempla 22.000 metros cuadrados de superficie construida, con una inversión de 25 millones de euros. En total, su puesta en marcha creará 14 puestos de trabajo directos. “Milagros Bioenergy no solo es un proyecto de economía circular, es un traje a medida para nuestro territorio y estamos decididos a llegar hasta el final. Tenemos un buen proyecto y será beneficioso para todos”, afirma.

Lo cierto es que su llegada ha despertado muchas dudas entre los vecinos que temen consecuencias en la calidad del aire y de sus aguas. “Es un proyecto seguro”, termina.