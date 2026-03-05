Frente político en Aranda contra las palabras de Vox sobre el barrio de Santa Catalina

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Rechazo absoluto a las declaraciones en las que el candidato de Vox, Carlos Pollán, aseguraba que el barrio de Santa Catalina se ha convertido, por la inmigración descontrolada, en un “estercolero intercultural”. En un escrito conjunto, Sentir Aranda, el PSOE, Podemos-IU, el grupo mixto y el concejal no adscrito Alberto Marcos exigen “respeto y tolerancia”.

Todos los partidos menos Vox recuerdan que Aranda se ha construido gracias al esfuerzo compartido de miles de personas que, procedentes de diversos orígenes, eligieron nuestra tierra para desarrollar su proyecto de vida. “Su trabajo y su integración no solo han impulsado nuestra economía, sino que han enriquecido el tejido social y cultural de nuestros barrios”, argumentan.

Los partidos condenan cualquier discurso de odio o confrontación que pretenda fracturar la paz social. “No permitiremos que etiquetas estigmatizantes empañen la realidad de un barrio trabajador y vital, que es parte esencial de nuestro corazón urbano”, terminan.