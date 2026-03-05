“Al señor Linaje le deseamos mucha suerte porque le va a hacer falta”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Visiblemente afectado y muy arropado por su equipo, el concejal de IU, Carlos Medina, habla tras ser expulsado del gobierno de Sentir Aranda “por falta de resultados”. “Nos vamos con la cabeza alta”, asegura mientras envía un mensaje al alcalde de Aranda, Antonio Linaje: “Le deseamos mucha suerte porque le va a hacer falta”.

Según explica, el anuncio del cese le llegó por sorpresa. “Fue una decisión unilateral, premeditada y planificada de expulsar a Izquierda Unida de Aranda de Duero del gobierno de coalición”, afirma, especialmente molesto por las formas. “Convocaron a los trabajadores de las áreas a mi cargo sin tener el tacto siquiera de esperar a que vaciase el despacho”, reprocha.

“No nos lo merecemos”

Para IU, los 20 minutos que estuvo el alcalde justificando el cese estuvieron plagados de “excusas y medias verdades que solo buscan distorsionar la realidad”. “No es la manera correcta de hacer las cosas. No nos lo merecemos y ellos no se merecen el apoyo y la confianza que les otorgamos en su día”, zanja. Recuerda además que Linaje no ha expulsado a una persona, sino a una organización “humilde, pero ante todo digna, llamada Izquierda Unida, que lleva 40 años defendiendo nuestro pueblo y la necesidad de cambiar las cosas para mejorar la vida de los arandinos”.

En su opinión, la expulsión responde a una estrategia política y a un cambio de actitud de un Sentir Aranda que “ha girado a la derecha”, buscando una mayoría absoluta en las próximas elecciones municipales. La tensión comenzó, asegura, en enero de 2025, cuando el alcalde activó una escalada “lenta, progresiva e intencionada”, especialmente acentuada en los dos últimos meses mediante encontronazos provocados, para forzar la salida de Izquierda Unida del gobierno.

Cinco motivos

Medina considera que ha habido cinco motivos reales de ruptura. El primero, la negativa de IU a pactar los presupuestos con la “extrema derecha”. El segundo, su rechazo a las Ofertas Públicas de Empleo de los años 2025 y 2026, “por incorporar puestos de nuestras áreas que están cubiertos con personal interino y por intentar sacar a oposición la plaza de técnico de Medio Ambiente, a pesar de tener ya una persona titular. Algo que probablemente sea ilegal y que terminará en un juzgado”, advierte.

El tercer motivo es la plaza de toros. “Nos expulsan por decirles un no rotundo a gastarnos un solo euro más en la plaza de toros. Primero, porque no formaba parte del acuerdo de gobierno, aunque sí forme parte del proyecto electoralista de Sentir; y segundo, porque Victoriano del Río ya le ha costado suficiente dinero a este pueblo”, señala mientras deja claro que “existe el riesgo real de que nos cueste el precio íntegro de la instalación”. “Es una de las posibilidades y la ciudadanía debería saberlo”, insiste.

Cuarto. El concejal asegura que Linaje ha cargado contra IU por “poner límites justos” ante las injerencias de Sentir Aranda en las áreas que tenía asignadas Carlos Medina en Medio Ambiente, Aguas, Servicios y Juventud. Como ejemplo cita el supuesto informe del estado de los cipreses del cementerio de San Gil, que el portavoz de Sentir Aranda aseguró que estaba hecho “y solo era un borrador”.

Quinto motivo. “Nos expulsa por hacer preguntas incómodas”. En concreto, detalla, por preguntar en una reunión con dos centros educativos por qué la rotonda de la Ronda Interna entra dentro del patio del instituto Sandoval y Rojas; por qué se da prioridad a proyectos como la clínica privada de los Hermanos Gabrielistas; por qué se prioriza la reforma de la caja escénica frente al proyecto del Centro Arte Joven —cuya reparación es un compromiso recogido en el acuerdo de gobierno—; y qué se hará con el edificio del centro cívico si no viene la Universidad de Burgos después de haber reventado las relaciones institucionales con la UBU. “Es un edificio que ha costado millones de euros a los arandinos y, por nuestra parte, no vamos a apoyar que se lo quede ninguna universidad privada”, puntualiza.

Especial brecha abrió la frase de “empatía” que el concejal de IU afirmó cuando Sentir Aranda expulsó a su ya ex compañera, María Ortuño. “No deja de ser relevante que nos expulse del gobierno al día siguiente de desmantelar la comisión de investigación del caso Ortuño y tras manifestar por nuestra parte desde hace meses que nos reservábamos el derecho a emitir un voto particular”, señala Carlos Medina.

Aunque el alcalde le acusa de no haber obtenido resultados, el concejal se defiende. “Nos echa ahora porque sabe que este mes de marzo iban a salir por fin una serie de propuestas que han costado años de trabajo”, responde con la mirada puesta en el nuevo pliego de Aseo Urbano —pendiente de actualizar durante 14 años—, que ha permitido la llegada de nueva maquinaria, vehículos y contenedores; la creación de una zona canina en el parque Virgen de las Viñas; la elaboración del pliego de bienestar animal y un nuevo programa de educación ambiental; plantaciones de arbolado con voluntariado de Cruz Roja; avances en el Centro Arte Joven; la licitación del albergue municipal y las colonias urbanas; nuevas sepulturas en el cementerio; la actualización de expedientes de abastecimiento de agua; y el borrador del nuevo pliego de parques y jardines.

IU lamenta además la falta de compromiso de Sentir Aranda a la hora de poner en marcha los proyectos que en su día sustentaron el acuerdo de gobierno, como la reforma del GR-14 y la creación de la empresa municipal de servicios. “Entramos con el discurso de que queríamos cambiarlo todo y quienes más han cambiado son ellos. Sinceramente, no entendemos que critiquen tanto al bipartidismo cuando funcionan exactamente igual”, lamenta.

Carlos MedinaL.V.

Decepción

Medina agradece además los apoyos recibidos y la labor realizada junto a los trabajadores municipales durante su etapa como concejal. “Pido disculpas a la ciudadanía de Aranda de Duero, especialmente a las personas progresistas y de izquierdas que esperaban un cambio real desde este equipo de gobierno. No se merecen el espectáculo ni las decisiones de los últimos días y comparto su decepción”, afirma. “Asumo mi parte de responsabilidad por no haber logrado todos los objetivos que nos marcamos en 2023, pero ninguna lectura realista y sensata puede aceptar que sea el único responsable de todo lo malo ocurrido”., termina.

De cara al futuro, IU respeta el plazo marcado por Podemos, que decidirá la próxima semana, en asamblea, si permanece en el equipo de gobierno, como le ha pedido el alcalde, o pasa a la oposición junto a quien ha sido hasta ahora su compañero de coalición, Izquierda Unida.