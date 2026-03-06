Así afectará la inteligencia artificial al vino y a los enólogos

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Dentro de su apuesta por la formación continua, la Asociación de Enólogos de la Ribera del Duero, Enoduero, ha organizado una jornada técnica para conocer cómo se está aplicando ya la inteligencia artificial en el viñedo y en la bodega, y cuáles son las perspectivas de futuro. “La inteligencia artificial va a suponer una revolución y nos va a facilitar la vida en muchos aspectos, pero no sustituirá a la profesión del enólogo, que juega un papel principal en la elaboración de un buen vino”, asegura el presidente de Enoduero, Antonio de la Fuente.

Para la jornada, Enoduero ha contado con la empresa Enartis, un referente con más de 100 años de historia en el sector vitivinícola. “La inteligencia artificial será un gran aliado del enólogo. De hecho, ya está posibilitando herramientas de mucho interés”, sostiene, Fermín Ramos, director global del departamento de Ingeniería de Enartis.

Su compañía ha ampliado su capacidad tecnológica con la adquisición de dos empresas: WineGrid, especializada en sensores y digitalización para bodegas, y Parsec, con más de 30 años en el desarrollo de sistemas de automatización industrial. “La tecnología avanzada permite a las bodegas controlar mejor sus procesos de vinificación y tomar decisiones más precisas”, afirma, convencido de que la IA ayudará a las bodegas a ser más competitivas.

Estado actual del viñedo en la Ribera del DueroL.V.

Una realidad

Lo cierto es que la inteligencia artificial ya es una realidad. Según explica el presidente de Enoduero, Antonio de la Fuente, en el viñedo permite analizar datos procedentes de sensores, drones o satélites para optimizar el cultivo de la vid, detectar estrés hídrico o falta de nutrientes, así como para prever enfermedades y determinar el momento más adecuado para la vendimia. “También puede evaluar factores como el clima, el suelo, las variedades de uva o el histórico de cosechas para predecir la calidad de la uva y su potencial aromático, lo que ayuda a planificar la vendimia y el proceso de vinificación”, señala.

Durante la elaboración del vino, continúa, la inteligencia artificial puede controlar parámetros en tiempo real durante la fermentación, como la temperatura, el pH o la densidad del mosto, anticipando posibles problemas y ajustando condiciones para lograr determinados perfiles aromáticos. “Junto a ello, la automatización y los sistemas inteligentes facilitan tareas en bodega, como la clasificación de uvas, el control de temperatura o la logística, mejorando la eficiencia y la trazabilidad del proceso. Hay que adaptarse”, termina.

Enoduero es una asociación que agrupa y representa a profesionales enólogos de Ribera de Duero, con el objetivo de impulsar su desarrollo, fortalecer la colaboración entre sus miembros y promover la excelencia enológica y empresarial. La entidad trabaja para fomentar la formación, la innovación y la proyección del territorio, defendiendo los valores culturales, sociales y económicos que el vino aporta a la región.