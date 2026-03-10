El Ayuntamiento de Aranda busca local en Santa Catalina y está dispuesto a pagar 285.000 euros

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Aranda de Duero quiere comprar un local en el barrio de Santa Catalina para crear un nuevo espacio municipal que sirva de punto de encuentro de asociaciones y para la realización de actividades. Se llamará el Hogar Morada de la Participación y será gestionado desde la Concejalía de Participación Ciudadana.

Según explica el responsable político del área, Andrés Gonzalo, el local estará abierto a colectivos y asociaciones. Los interesados en vender deberán cumplir una serie de requisitos, como que el local se encuentre ubicado en el barrio de Santa Catalina y que al menos cuente con 550 metros cuadrados y hasta un máximo de 800.

El concejal anima a los propietarios a que se postulen a través del perfil de contratante del Ayuntamiento y de la plataforma de contratación del sector público. “Si son personas físicas en vez de jurídicas, también pueden entregar los sobres propiamente aquí, en el Ayuntamiento, de forma presencial”, señala el edil de Podemos.

La Concejalía está dispuesta a pagar 285.000 euros. A la hora de escoger, se puntuará el estado del local, la ubicación y la accesibilidad, como figura en las bases del pliego.

Una vez comprado, el Ayuntamiento realizará las mejoras pertinentes. “Es una forma de seguir apostando por el barrio de Santa Catalina, para que siga teniendo servicios”, asegura.