“Si la hostelería sigue marcando tanto los precios, corremos el riesgo de cargarnos el consumo de vino”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Aranda acogió ayer el XXVII Concurso Regional de Sumilleres de Castilla y León, una cita que reunió a destacados especialistas del sector vitivinícola y hostelero de la Comunidad. El presidente de la Asociación de Sumilleres de Aranda y la Ribera, Miguel Ángel de Domingo Cabestrero, lo tiene claro: si la hostelería sigue elevando tanto el precio del vino en carta, “corremos el riesgo de cargarnos el consumo de vino”.

Según explica, en los últimos años se ha observado un incremento de los precios en las cartas. “Entiendo que los restaurantes tienen más gastos y que también han subido los impuestos, pero el precio actual del vino está afectando al consumidor, que al final opta por tomar una cerveza”, argumenta, sin olvidar el precio del vino por copa, que “también ha subido”.

Con la esperanza de que esta tendencia alcista se relaje, el presidente de los sumilleres de la Ribera insiste en la amplia variedad de vinos que hay por descubrir. “Hay vinos muy buenos en todos los rangos de precios y en todas las zonas vinícolas”, anima.

En Ribera del Duero, concreta, “la mayoría son grandes vinos”. “Si hay que dar un tirón de orejas es por los rosados, que se están dejando un poco de lado en favor de los blancos, que se han puesto de moda. Los rosados, como el origen de la denominación de Origen, se merecen su espacio y su puesta en valor”, reivindica.

El papel del sumiller

El papel del sumiller, asegura, puede parecer sencillo, pero requiere conocimiento y, sobre todo, mucha psicología. “Más allá de las primeras preguntas —si prefieren blanco o tinto, vinos con crianza o más afrutados— o de conocer el menú para que el vino maride bien con la comida que van a disfrutar, hay que saber o intuir quién va a pagar esa botella y cuánto está dispuesto a gastar”, señala.

En contacto directo con viticultores y bodegueros, el presidente de los sumilleres de Aranda y la Ribera explica otras preocupaciones del sector, como las restricciones que determinados partidos políticos quieren imponer en Europa para equiparar el etiquetado del vino al de productos nocivos como el tabaco. “Parece mentira que quieran acabar con un producto histórico de calidad”, lamenta.

Como analista, también mira con preocupación a las continuas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como a una superproducción “descontrolada” que no ayuda a España y a un cambio en los hábitos de consumo que obliga al sector a adaptarse para acercarse a los jóvenes.

Falta de personal

En cuanto a la hostelería de Aranda y la Ribera, continúa, acusa el problema de la falta de personal. “Es un poco reflejo de lo que ocurre en el resto del país. Como en otros sectores, llevamos dos años, desde que terminó la pandemia, con una falta notable de camareros”, lamenta, convencido de que durante años ha sido un sector “maltratado”. “Salvo excepciones, que las hay, no se ha valorado el trabajo de camarero ni se le ha tratado bien. Han cobrado poco y trabajado muchas horas, incluidos fines de semana y festivos, y eso sigue ocurriendo en muchos restaurantes”, advierte.

La falta de trabajadores tiene además consecuencias en el turismo. “Aranda y la Ribera mueven mucho turismo y clientes hay, pero, al no haber camareros, muchos restaurantes están cerrando entre semana o dejando de cubrir las cenas, y eso supone una merma en la oferta gastronómica y en su rentabilidad”, señala.

Aquí hay relevo

Donde sí hay relevo generacional es en la sumillería. “En Aranda y la Ribera somos más de 70 socios y hay bastantes jóvenes. Además, las chicas han entrado con fuerza en un mundo que antes era casi exclusivo de hombres. Solo hay que ver este concurso regional, donde el porcentaje de mujeres sumilleres es alto”, celebra Miguel Ángel de Domingo Cabestrero.

Imagen del ganador con los dos finalistasL.V.

Ganadores. El triunfo de Alejandro Aparicio

El Concurso Regional de Sumilleres de Castilla y León comenzó ayer por la mañana con la prueba teórica y los primeros retos prácticos. En total participaban las nueve asociaciones que hay en Castilla y León. “A nivel nacional, Burgos es la única provincia que cuenta con dos asociaciones de sumilleres: una en Aranda, que fue la primera que se creó, y otra en Burgos”, puntualiza.

El encuentro, organizado por la Asociación de Sumilleres de Aranda y la Ribera (Asar) junto con la Asociación de Sumilleres de Castilla y León, cuenta con el respaldo de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Aranda.

El vallisoletano, Alejandro Aparicio ha ganado el XXVII Concurso Regional de Sumilleres de Castilla y León. Completan el podio, Adrián Navarro, de Valladolid, y Luis Secades, de Ávila.

Alejandro representará a Castilla y León en el concurso nacional que tendrá lugar en Madrid. Junto a él estarán los 9 sumilleres que han ganado en cada una de las provincias de la región: Sandra Plana, por Aranda; Héctor Barcenilla (Burgos); Luis Secados (Ávila); Marta Fernández (Salamanca); Justo Pablo Barbero (Palencia), Fernando Cubela (Zamora) y Juan Cristóbal (Segovia).