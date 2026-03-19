Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La solidaridad de Burgos y Castilla y León ha vuelto a responder. La décimo cuarta edición de la campaña 'Desayunos y Meriendas #ConCorazón', impulsada por Cruz Roja y Alcampo, ha logrado recaudar más de 19.600 euros, un 3% más que en 2025.

Esta iniciativa, apoyada también por Oney, Nhood y la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid, busca mejorar la alimentación de los menores de familias en situación de vulnerabilidad.

Del total recaudado, más de 11.500 euros provinieron de las donaciones de los clientes y más de 8.000 euros fueron aportados por Alcampo.

En todo el territorio nacional, la campaña ha logrado más de 197.000 euros en los 373 centros participantes: más de 81.600 euros fueron donados por los clientes, un 13% más que el año anterior, y 110.000 euros fueron cedidos por Alcampo. Las empresas Oney y Nhood contribuyeron con 3.000 euros cada una.

Este resultado adquiere especial relevancia, teniendo en cuenta que la campaña se ha desarrollado en 373 tiendas, 20 menos que en la edición anterior (393 centros), lo que supone una reducción cercana al 5% en el número de establecimientos participantes.

La totalidad del importe recaudado será entregado a Cruz Roja en forma de tarjetas regalo de Alcampo, que serán distribuidas entre familias en situación de vulnerabilidad, para facilitar la compra de alimentos adaptada a sus necesidades reales.