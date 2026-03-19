La escritora argentina Sofía Balbuena gana el IX Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La escritora argentina Sofía Balbuena ha sido galardonada con el IX Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve por su obra Personaje secundario. El jurado, presidido en esta edición por el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, ha destacado de la obra ganadora que es “una joyita, en la tradición del cuento latinoamericano. Es un libro osado, atrevido, rompedor, rebelde en el mejor de los sentidos, afilado en su humor”.

Sofía Balbuena se ha proclamado ganadora de una edición histórica del premio, ya que en esta ocasión se ha batido el récord de participación, con 1.929 manuscritos procedentes de 36 países. Junto a Juan Gabriel Vásquez, integraron el jurado las escritoras Nuria Barrios y Paulina Flores, además del presidente del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero, Enrique Pascual, y el editor de la Editorial Páginas de Espuma, Juan Casamayor.

Sofía Balbuena ha reconocido que recibir el Premio Ribera del Duero supone “un gran orgullo y una gran alegría”. “Una puede pasarse toda la vida escribiendo sin recibir un reconocimiento así; por eso lo recibo como un milagro, algo extraordinario”, agradece.

Para Enrique Pascual, el récord de participación demuestra no solo el crecimiento del premio, sino también su capacidad para atraer talento literario de todo el mundo y consolidarse como un punto de encuentro internacional para la narrativa en español.

Una nueva voz de referencia en la narrativa breve

Con Personaje secundario, Sofía Balbuena firma su primera incursión en la ficción y se confirma como una de las voces más singulares de la narrativa en español contemporánea. A través de sus relatos, el libro se adentra en el universo interior de sus protagonistas y explora los pensamientos, tensiones y conflictos que atraviesan lo cotidiano, con especial atención a la experiencia de las mujeres.

Para la autora, el núcleo del libro gira en torno a “ese mundo interno, agobiante y explosivo, con el que vivimos muchas veces las mujeres”, señala Balbuena.

La escritora ha explicado que el proceso de creación de la obra fue “discontinuo, una especie de aproximación que se fue acelerando hacia el final”. Según Balbuena, los primeros relatos nacieron de la exploración y el entusiasmo, mientras que el libro fue tomando forma progresivamente hasta convertirse en un proyecto más exigente y consciente.

Balbuena nació en Salto, Argentina, en 1984. Actualmente reside en Madrid, donde trabaja como escritora y profesora. Hasta ahora ha desarrollado principalmente su trayectoria en el ámbito de la no ficción. Entre sus obras publicadas destacan Doce pasos hacia mí, Borracha menor y Gente sin paz (escrito junto a Sabina Urraca y Daniel Saldaña París), además de la novela Sutura.

Se publicará en 5 países

La obra ganadora del IX Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve saldrá en una primera edición en papel el 6 de mayo, que se publicará en cinco países. Ese mismo día se lanzarán también el ebook y el audiolibro en todo el mundo.

El Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve fue creado en 2008 por la Denominación de Origen, en colaboración con la Editorial Páginas de Espuma, con el objetivo de reconocer y promover el género del relato breve.

Sofía Balbuena se incorpora así al prestigioso grupo de ganadores del Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve, inaugurado por Javier Sáez de Ibarra, y del que forman parte autores como Marcos Giralt Torrente, Guadalupe Nettel, Samanta Schweblin, Antonio Ortuño, Marcelo Luján, Liliana Colanzi y Magalí Etchebarne, todos ellos figuras fundamentales del cuento en español.