Norteña cumple 20 años con la estrategia de seguir creciendo en tamaño y facturación

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La empresa arandina Norteña está de enhorabuena: cumple 20 años como referente en el sector de la impermeabilización. “Queremos seguir creciendo”, afirma el fundador y CEO, Jorge Bermejo.

Con este objetivo, va a aplicar en los próximos tres años un plan estratégico con el que buscará duplicar su facturación en el horizonte de 2029. Según explica, la evolución es positiva, con un cierre en 2025 que superó los 2,5 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 55%.

Entre sus hitos más celebrados están la implantación de una Estrategia de Personal basada en jornadas laborales de cuatro días desde 2024, así como una transformación digital en todos sus departamentos, que provocó crecimientos muy notables desde 2018, con un incremento de su facturación del 78%. Por todo ello ha sido reconocido con galardones como el Premio FAE Innovación en 2016 y el Premio CEPYME a la Transformación Digital en 2019.

Las mejoras en el apartado de Personas empezaron con el establecimiento del teletrabajo al 100% en los áreas de gestión desde hace 13 años. En 2024 se puso en marcha la actual Estrategia de Personas, con diversos incentivos, acompañamiento psicológico semanal, integración de la mujer en producción, adopción de exoesqueletos, jornadas de conexión y cohesión con los operarios de Producción y una de las iniciativas más exitosas: la creación de Norteña ImperAcademy, una academia que imparte gratuitamente formación especializada en impermeabilización de cubiertas, con el objetivo de localizar personal con talento y actitud en un sector con fuerte carencia de mano de obra.

Empresa pequeña, gestionada como multinacional

Para Jorge Bermejo, fundador y CEO, Norteña es una empresa “muy pequeña” que se gestiona como una multinacional, “y en gran parte eso es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí”. En su discurso, Bermejo recordó sus inicios con un proyecto previo que fracasó. “Si algo me ha quedado claro es que hay que mirar al trabajo con respeto, que nunca hay que dejar de aprender, que las empresas se construyen con paciencia y que, cuando haces cosas diferentes, ocurren cosas grandiosas”, señala, agradecido a su equipo, así como a las administraciones y colectivos que le han ido apoyando, en especial a su partner Sika.

Empleo

El alcalde de Aranda, Antonio Linaje, destaca el crecimiento sostenible de esta empresa y su compromiso con el medio ambiente, así como su papel como generadora de empleo especializado. Igualmente, destaca su interés por la innovación y la formación de personal cualificado, en un momento de carencia de mano de obra en este sector.

Por su parte, el gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco, que acudió en representación de la administración autonómica, recordó que su misión es “acompañar a las empresas, a las pequeñas y a las grandes”.

Bajo esta perspectiva, señaló que el empleo está creciendo en Aranda de Duero, lo que refleja su dinamismo empresarial. El balance esperanzador se extiende, añade, a Burgos, 9 puntos por encima de la media nacional y 5 puntos por encima de la media de Castilla y León.