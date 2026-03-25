La Feria de Excedentes de Aranda se traslada al complejo deportivo Inacua

Imagen de archivo de la Feria del Stock de ArandaLoreto Velázquez

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

De la plaza Mayor al complejo deportivo Inacua, por primera vez. La Feria de Excedentes de Aranda se traslada este sábado de ubicación, pero los descuentos se mantienen, con “auténticas gangas” en moda, calzado, deporte y complementos.

El evento comenzará este sábado, 28 de marzo, a las 10.00 horas y se prolongará en horario ininterrumpido hasta las 20.00 horas. La entrada es gratuita y habrá servicio de cafetería y bar.

Se trata de una iniciativa organizada por la Asociación de Comerciantes de Aranda de Duero ACOA CCA, con el fin de ayudar a los comercios a vender los productos de temporadas pasadas. “Cada compra es un apoyo directo a los pequeños comercios de la ciudad, contribuyendo a su crecimiento y continuidad”, animan desde la asociación.

Este año participan: Cannes, CKC Gold, Comenta, Deportes Dream-Team, El Rincón de Marta, Justo Muñoz, Kuucadas, Marabela y Un Lugar en el Mundo.

El centro Inacua, antiguo polideportivo ADC Michelin, se encuentra en la carretera de Soria, frente al nuevo hospital de Aranda.