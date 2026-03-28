Crisis en Aranda de Duero: Podemos rompe con Linaje y le deja en minoría

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Podemos Aranda de Duero ha decidido abandonar el equipo de gobierno municipal después de que Sentir Aranda, la formación a la que pertenece el alcalde, Antonio Linaje, apartara de forma unilateral al concejal Carlos Medina, representante de Izquierda Unida en el Ayuntamiento. Ante este movimiento, la respuesta de la formación morada ha sido que su concejal Andrés Gonzalo abandone el equipo de Gobierno del que formaba parte. La decisión fue adoptada por el Círculo de Podemos Aranda durante la asamblea celebrada este viernes, tras dos horas de debate que se sumaron a las tres horas de la sesión que tuvo lugar en fechas previas.

Según ha trasladado la formación, el detonante de la salida de Andrés Gonzalo ha sido la expulsión previa de Medina del equipo de gobierno “sin previo aviso” por parte de Antonio Linaje, una medida que Podemos considera especialmente grave al afectar a su socio en el Grupo Municipal Podemos-IU Aranda de Duero.

Como consecuencia de este acuerdo interno, el portavoz de Podemos en Aranda, que había puesto su cargo a disposición de la asamblea, dejará de formar parte del gobierno local. Hasta ahora ocupaba las responsabilidades de concejal de Servicios Sociales, Igualdad, Participación Ciudadana y Barrios, además de la tercera tenencia de alcaldía.

Pese a su salida del ejecutivo municipal, Carlos Medina continuará ejerciendo como portavoz de la formación y mantendrá su acta de concejal, aunque pasará a desarrollar su labor desde la oposición.

Los concejales Carlos Medina (Izquierda Unida) y Andrés Gonzalo (Podemos).Loreto Velázquez

Inestabilidad en la Corporación municipal

Así las cosas, el Ayuntamiento de Aranda de Duero vuelve a atravesar una etapa de reestructuración tras la ruptura total del pacto de gobierno original. La coalición que sostiene al alcalde, Antonio Linaje, se ha visto reducida a un acuerdo bipartito entre Sentir Aranda y Ciudadanos, después de que la coalición entre Podemos-Izquierda Unida haya pasado a las filas de la oposición, empujada por su exsocio de Sentir Aranda.

Esta deriva institucional comenzó a principios de marzo con el cese fulminante de Carlos Medina, concejal de Izquierda Unida, a quien el regidor retiró las competencias de Medio Ambiente alegando falta de resultados e inacción. La decisión, que Linaje justificó por la necesidad de que otros ediles asumieran tareas ajenas para evitar el bloqueo del departamento, fracturó la relación con sus socios de coalición. Aunque inicialmente el portavoz de Podemos, Andrés Gonzalo, mantuvo su cargo como tercer teniente de alcalde, la inestabilidad ha culminado con la salida definitiva de la formación morada del Ejecutivo local. Tras este movimiento, el equipo de gobierno ha redistribuido sus áreas de gestión para garantizar la operatividad municipal.

Un bipartito en minoría

El actual escenario deja al gobierno en una posición de minoría técnica frente a un arco parlamentario donde el Partido Popular, el PSOE, Vox y ahora Podemos-Izquierda Unida ejercen las labores de fiscalización desde la oposición. Sentir Aranda dispone de seis concejales, incluido el alcalde, a cuyos votos se suma el de José Antonio Fuertes, de Ciudadanos. En frente, en las filas de la oposición se contabilizan 14 concejales. Los cinco del Partido Popular; cuatro del PSOE; dos de Vox; y el edil no adscrito, Alberto Marcos; a los que se suman el representante de Izquierda Unidad y el de Podemos, una vez se ha producido su salida del pacto de gobierno.

Esta situación obligará a Sentir Aranda y Ciudadanos a buscar apoyos puntuales para sacar adelante sus proyectos, en un contexto municipal que viene marcado por el precedente de la reciente superación de una cuestión de confianza vinculada a los presupuestos municipales.