Hoy se cumplen 23 años de la venta de la plaza de toros de Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Hoy, 9 de abril, se cumplen 23 años desde que el Ayuntamiento de Aranda vendió la plaza de toros. Con esta decisión comenzó una cadena de conflictos relacionados con irregularidades urbanísticas que ha dado lugar a numerosos procedimientos judiciales y al cierre del recinto por falta de licencia.

La Plataforma Ciudadana por la Defensa de la Plaza de Toros insiste en que aquella decisión política fue un error monumental contra los intereses generales de Aranda de Duero. Hoy, advierten, existe la preocupación de que otra decisión política, tomada por un equipo de gobierno distinto, pueda derivar en un nuevo y grave despropósito.

El colectivo teme que el comité jurídico designado por el equipo de gobierno de Sentir Aranda para encontrar “una solución legal a la plaza de toros” esté orientando sus acciones hacia la compra de la plaza o incluso hacia la anulación del contrato original, una opción que desde el colectivo consideran ilegal e inaceptable.

Según la plataforma, la única solución digna y legal, como constataron dos informes municipales, sería la resolución del contrato por incumplimiento manifiesto del empresario Victoriano del Río, junto con la recuperación de todo “lo regalado” y la exigencia de los correspondientes daños y perjuicios. “Se está dejando la situación en el aire para favorecer únicamente los intereses de Toros Ricor SL, hoy el único responsable del incumplimiento del contrato”, denuncian desde la plataforma.