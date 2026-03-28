Cuenta atrás para resolver el conflicto de la plaza de toros de Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El comité de expertos, encargado por el Ayuntamiento de Aranda para “desbloquear” el problema jurídico de la plaza de toros, ya ha comenzado a trabajar y confía en tener una solución antes de verano o, como tarde, este mismo año.

Uno de los abogados participantes, Javier Esgueva, resta importancia al documento previo que el Ayuntamiento les hizo firmar para proteger la confidencialidad del proceso. Según explica, aunque lo firmó, “da lo mismo” porque, al ser abogado, su código deontológico ya impone la cautela necesaria para “no dar pistas” a la parte contraria.

El comité está formado por Jesús Mozo Amo, magistrado de lo Contencioso-Administrativo de la Sala III del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en excedencia y secretario general del Ayuntamiento de Valladolid; Alfonso Cuesta, Rafael de las Heras y Javier Esgueva, abogados de Aranda de Duero, y un fedatario del Ayuntamiento que actúa como secretario de actas y acuerdos.

Sobre el papel, el comité debía completarse con la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros, que advirtió que solo se uniría si se levantaba la obligación de mantener secreto de confidencia. Al no recibir respuesta alguna por parte del gobierno de Antonio Linaje, el colectivo considera que la invitación solo fue “un paripé” y que el alcalde nunca ha tenido “intención real” de que la plataforma participara. Desde el colectivo no esconden su indignación ante un documento de confidencialidad que, a su entender, no es legal, porque afecta a informes de funcionarios públicos y atenta contra la Ley de Transparencia.

Votación

Aunque, por el acuerdo de confidencialidad, no puede entrar a detallar lo que se está analizando y valorando dentro del comité, Javier Esgueva asegura que, una vez se estudie toda la documentación y las sentencias, si no hay consenso, se procederá a una votación y esa será la que se traslade al Ayuntamiento. “Tengo la certeza de que se hará público porque no podría ser de otra manera; es de sentido común”, afirma Esgueva.

Tres opciones

Sobre la mesa hay tres opciones: rescindir el contrato si los expertos comprueban que los incumplimientos denunciados por la plataforma siguen vigentes; obligar al empresario a cumplirlo, o comprar la plaza de toros, una tercera alternativa que este experto casi descarta. “Como señalé en el informe que me encargó el Ayuntamiento en 2013, entiendo que ha habido incumplimientos por parte de la empresa que pueden argumentar la resolución del contrato, pero hay que ver si esas vulneraciones continúan a día de hoy”, señala Esgueva.

Tanto en el caso de comprar la plaza como en el de rescindir el contrato, puntualiza, habría que tener en cuenta los daños y perjuicios, así como hacer una liquidación. “La compra nunca podría ser gratis”, aclara.

En un asunto que ha dividido a los arandinos, Esgueva asegura que el Ayuntamiento ha dejado pasar mucho tiempo. “Se podría haber resuelto hace doce años, cuando entregué mi informe. En un sentido u otro, el tema estaría ya solucionado”, zanja.

Según el informe que emitió en el año 2013 el abogado Javier Esgueva, en respuesta a un encargo del Ayuntamiento de Aranda, la empresa adjudicataria Toros Ricor incurrió en incumplimientos contractuales. Entre las principales irregularidades señaladas figuran los plazos establecidos, ya que las obras debían finalizar en un máximo de 24 meses desde la licencia de obras (1 de septiembre de 2006) y la plaza debía haber entrado en funcionamiento en 11 meses (1 de agosto de 2005), así como el incumplimiento de las obligaciones derivadas del proyecto aprobado, de las licencias concedidas y de la normativa urbanística, incluidas las condiciones sobre las instalaciones comprometidas y las plazas de aparcamiento. Estos incumplimientos son considerados por el informe causas suficientes para la resolución del contrato, de acuerdo con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. “Hay que comprobar el estado actual”, termina.

Junto a él trabaja en el comité el abogado contratado por el Ayuntamiento, Rafael de las Heras. Respetando, como Javier Esgueva, el secreto profesional, De las Heras destaca la importancia de este comité, que se ha convocado por primera vez y cuenta con especialistas jurídicos tan relevantes como el magistrado Jesús Mozo. “La plaza de toros es uno de los grandes problemas de Aranda, con más de veinte años de lo que ha sido un rosario judicial”, subraya Rafael de las Heras.

"Sea como sea va a costar mucho dinero"

Él no descarta la compra. “Lo que hay que tener claro es que cualquier opción que recomendemos, porque esto es un trabajo técnico y la decisión final es política, va a terminar en un nuevo procedimiento judicial si no se llega a un acuerdo con Victoriano del Río”, advierte, consciente de que, una vez se fije la estrategia a seguir, se abrirá una nueva lucha por el dinero. “Sea como sea, va a costar mucho dinero”, añade al recordar que el Ayuntamiento no siempre ha sido exigente.

Julian Mateos CuestaPacoSantamaria

Desde la Plataforma por la Plaza de Toros entienden que la única solución digna y justa para Aranda es la resolución del contrato de venta por incumplimiento manifiesto del empresario, con la exigencia de daños y perjuicios oportunos. El colectivo recuerda, además, a una de las personas que más trabajó en la Plataforma, el abogado Julián Mateos, cuando se cumplen siete años de su fallecimiento. “Hace siete años que se fue y aquí seguimos en la pelea por intentar recuperar lo que en mal momento se regaló, y hasta casi peleándonos, y todo por culpa de quienes dirigen, por decir algo, en la actualidad el cotarro municipal”, rechaza desde la Plataforma, Jesús Gutiérrez Velasco, con la mirada puesta en otros nombres que también han defendido hasta el final la causa, como El Botana y todos los que han quedado en el camino.