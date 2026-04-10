El PP denuncia que Sentir Aranda repite con ellos el incumplimiento que ya sufrió el PSOE con los Presupuestos 2024

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El PP teme que se repita la historia y que, como ocurrió en 2024 con el PSOE, Sentir Aranda deje guardados en un cajón todos los proyectos que acordó para la aprobación de los presupuestos de 2026. La portavoz del Partido Popular en Aranda, Cristina Valderas, exige cuentas al gobierno de Antonio Linaje. «Han pasado ya tres meses y no vemos avances. Solicitamos una reunión con carácter urgente», afirma.

Según explica Valderas, el acuerdo firmado entre ambas formaciones permitió aprobar unas cuentas municipales en tiempo y forma. «El Partido Popular actuó con responsabilidad, votando a favor de los presupuestos en beneficio de todos los ciudadanos de Aranda de Duero. Sin embargo, actualmente no existe ningún indicio de cumplimiento de los compromisos adquiridos. El grado de ejecución es del 0%, como evidencia la ausencia total de actuaciones en el Plan Anual de Contratación 2026», reprocha.

Desde el PSOE, Ildefonso Sanz ironiza: «No sé qué se esperaba el Partido Popular. Sentir Aranda no cumplió con nosotros en 2024, como tampoco lo ha hecho con sus propios socios, Podemos e IU. Según lamentaban ambos partidos, sus proyectos siempre iban a un ritmo diferente que los del equipo de Linaje. Son así», censura Sanz.

En su caso, el PSOE puso como condición, para aprobar los presupuestos del año 2024, tres inversiones: 100.000 euros para mejorar el entorno de la fuente de la plaza Mediterráneo; 100.000 euros para reformar la zona de juegos de la plaza Sorolla, «la única que sigue siendo de tierra»; y 45.000 euros para iluminar la calzada que da acceso a las pistas municipales de tenis, conocidas como pistas azules, y al estadio El Montecillo, donde cada tarde los jóvenes practican fútbol, atletismo y tenis. «Es un camino peligrosísimo, sobre todo en invierno», subraya Ildefonso Sanz, indignado porque Sentir Aranda no cumplió con ninguno de los proyectos. «Ni siquiera hicieron ademán de cumplir. No tienen palabra», rechaza.

Prioridades

Entre las prioridades que el PP incluyó en el último acuerdo de las cuentas de 2026 están cuestiones como la mejora de caminos, la renovación de parques y jardines, la instalación y reparación de fuentes de agua potable, así como el impulso de infraestructuras deportivas y sociales. «Queremos un cronograma con las previsiones de ejecución», urge la portavoz, Cristina Valderas.

El PP extiende su preocupación a proyectos clave acordados, como la accesibilidad en la plaza Laguna Negra, la urbanización de calles como Pedro Sanz Abad y Burgo de Osma, los aparcamientos y el centro de asistencia social.

Una falta de respeto

En su opinión, el silencio de Sentir Aranda es una «falta de respeto». «Queremos conocer el estado de cada uno de los compromisos incluidos en el acuerdo de presupuestos, los cronogramas de ejecución y las propuestas futuras para garantizar su cumplimiento, porque el acuerdo no perseguía intereses partidistas, sino el objetivo común de mejorar la calidad de vida de los vecinos de Aranda de Duero y atender las necesidades reales de todos los barrios», señala, convencida de que su incumplimiento supone un perjuicio directo para el conjunto de la ciudadanía.

El Partido Popular reitera su compromiso con una política útil, responsable y centrada en el interés general, advirtiendo que continuará realizando todas las acciones necesarias para exigir el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.