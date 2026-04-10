El plan contra grafitis que nunca activó IU obliga ahora a lanzar una campaña urgente de limpieza

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Tras constatar que el anterior concejal de Medio Ambiente, el expulsado Carlos Medina, no puso en marcha el plan de choque contra los grafitis anunciado por el gobierno local en diciembre de 2024, el nuevo responsable del área, Juan Manuel Martín Abad, ha anunciado una campaña de limpieza gratuita “porque es necesaria”. “No se ha hecho nada en todo este tiempo, se quedó en un cajón”, reprocha, en una clara crítica al edil de Izquierda Unida.

El plan contemplaba cuatro bloques de medidas que el nuevo concejal pretende activar. La primera afectará de forma directa al bolsillo de los incívicos, ya que se endurecerán de forma notable las multas. Según el borrador de este proyecto, se renovará la ordenanza para aumentar las cuantías mínimas, que son las que se suelen aplicar. De esta forma, las faltas graves, que antes estaban cuantificadas en una horquilla de 700 a 1.500 euros, pasarán a un mínimo de 1.000 euros y un máximo de 1.500. Las faltas muy graves, donde se incluyen las pintadas, que ahora están entre 1.500 y 3.000 euros, subirán a 2.500-3.000 euros. Además, no habrá bonificación por pronto pago y se tramitará el 100% de las denuncias.

Si las familias no pueden o no quieren afrontar la multa, el infractor deberá hacer trabajos sociales en beneficio de la comunidad. Entre las tareas podrá realizar labores de limpieza, adecentamiento de jardines y charlas de concienciación social en colegios.

El plan incluye, por otro lado, un incremento de la vigilancia policial y la habilitación de espacios donde los grafiteros podrán expresarse con libertad. “Para mí es una prioridad porque se lo prometí a los chavales”, garantiza Juan Manuel Martín Abad.

Según esta iniciativa, se elaborará además una base de datos municipal con los edificios que deseen embellecer sus fachadas con un mural artístico. Para estos propietarios, el plan incorporará una línea de subvenciones dotada con 50.000 euros anuales.

Refuerzo de personal

Por el momento, como primer paso, el nuevo titular de Medio Ambiente pone en marcha esta nueva campaña de limpieza, que será gratuita para los propietarios de las casas, comercios o edificios afectados y que requerirá un refuerzo de personal. Lleva como lema: 'Si tú no respetas, aquí no pintas nada'.

Según explica el edil de Sentir Aranda, a día de hoy la lista de espera para limpiar pintadas ronda los seis meses y no están todas los que son. Anteriormente, detalla, para solicitar el borrado de un grafiti había que presentar una denuncia en la Policía Nacional. Este trámite desaparece y bastará con presentar una solicitud formal, vía online, facilitando los datos del solicitante con un justificante de la propiedad, así como la dirección exacta donde se encuentra el grafiti y una fotografía. Todas las solicitudes pasarán a una base de datos en la que se irá trabajando de forma progresiva. “Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento solo puede actuar si cuenta con el permiso expreso de los propietarios”, apremia.

Grafiti llama a grafiti

Preocupan las zonas infestadas, como muchas calles del centro, pero también las pintadas esporádicas porque “grafiti llama a grafiti”. A la hora de limpiar, si en la fachada hay más pintadas que la denunciada, también se borrarán.

El concejal insiste en la importancia de respetar los espacios públicos y dejar atrás unas firmas que solo afean y dan sensación de inseguridad. “La Policía seguirá vigilando”, advierte, mientras hace un llamamiento a la ciudadanía para que llamen a la Policía en cuanto vean a un grafitero actuando y que se animen a participar en esta campaña de limpieza. “Es una responsabilidad de todos”, termina.