San Gabriel da el salto y completará su oferta formativa con una nueva autoescuela en Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Los hermanos Gabrielistas de Aranda ampliarán el próximo mes de septiembre su oferta formativa con la creación de una nueva autoescuela. Para ello se han asociado con el Grupo SIE de Burgos.

San Gabriel refuerza así el Grado Superior en Movilidad Segura y Sostenible que activó en Aranda hace cuatro años y que ha formado a más de 40 profesores de autoescuela.

Gracias a la colaboración de SIE, el curso de profesores de autoescuela cuenta desde hoy con un vehículo de doble pedal que facilitará la formación práctica. “Al estar lógicamente en el lado derecho de la conducción, tienen que saber lo que sucede en la visión del lado derecho”, señala el director de San Gabriel, Enrique García Agüera, decidido a incrementar el número de vehículos así como la dotación tecnológica, con simuladores virtuales, según vaya creciendo el alumnado del ciclo formativo. “Es el único curso de Castilla y León que funciona con fondos públicos y por tanto de forma gratuita”, anima.

Aunque también hay opción de cursar esta formación de forma online, el director insiste en la importancia de apostar por la formación presencial. “Nuestro objetivo no es tanto expandirnos en modalidad online formando alumnado que posteriormente desarrolle su carrera en otros territorios, sino apostar por la formación presencial y de proximidad, con el fin de que los estudiantes puedan incorporarse al tejido laboral de su entorno”, defiende.

Formación Dual

La alianza facilitará además el acceso a una formación dual, una opción que abrirá a los alumnos la posibilidad de desarrollar sus practicas como profesor de autoescuela sin tener que abandonar la capital ribereña. Además, de cara al futuro, el proyecto pretende convertirse en “cuanto los exámenes sean online”, en un centro examinador telemático de la DGT en Aranda.

Preocupados por otro lado por el incremento de la siniestralidad en carretera, el nuevo proyecto incluirá la celebración anual de unas jornadas de sensibilización para “fomentar el respeto a las normas de tráfico y mejorar la seguridad en nuestras carreteras”.

Según explica Eduardo Losantos, portavoz de grupo SIE, tras el parón de la pandemia, es una formación con futuro. “Hay mucha demanda de profesores, formadores, examinadores, aunque estos últimos dependan de la administración pública”, anima sin olvidar al resto de personas que pueden ver el carnet de conducir como una opción profesional de futuro dentro del transporte. Y es que, aunque será una autoescuela especializada en la formación profesional, también estará abierta a todos los futuros conductores. “Seguiremos sumando esfuerzos para que este proyecto crezca y genere oportunidades reales para los estudiantes”, concluye desde SIE, Eduardo Losantos.