A prisión preventiva un joven de 24 años por disparar a otro en Aranda por un ajuste de cuentas

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Policía Nacional de Aranda de Duero ha detenido y puesto a disposición judicial a un varón de 24 años de edad, a quien se investiga por los delitos de tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y delito contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 15 de abril, sobre las 19.00 horas, cuando el personal de seguridad privada del hospital Santos Reyes de Aranda de Duero ponía en conocimiento de la Policía Nacional la presencia en el servicio de Urgencias de un varón de 23 años, que presentaba heridas producidas por un arma de fuego.

Ante ello, efectivos de las Unidades de Seguridad Ciudadana se desplazaron de inmediato al lugar, para entrevistar a la víctima.

Según las primeras informaciones, tanto el presunto autor como el herido se conocían de forma previa. Al parecer, el primero trasladó en su vehículo al segundo a una zona boscosa y apartada del núcleo urbano de Aranda, y en un momento dado le disparó con un arma de fuego- al parecer un revólver- alcanzándole en una de sus extremidades inferiores.

A partir de ese instante, y con todas las hipótesis encima de la mesa, en pocas horas se logró identificar al presunto responsable, y comenzó un dispositivo policial coordinado, con efectivos de Policía Nacional y la colaboración de la Policía Local de Aranda para tratar de localizar y detener al sospechoso.

Detención en la vía pública

La detención llegó poco antes de las tres de la mañana del día siguiente, 16 de abril, en el municipio de Gumiel de Izán, mientras circulaba a bordo del vehículo que utilizó como medio para cometer los delitos por los que se le investiga.

En el registro de sus pertenencias y del coche que conducía, todo ello intervenido, se encontraron 84 gramos de hachís y 1.205 euros.

Afortunadamente la vida de la víctima no corre peligro. La Policía Nacional investiga ahora las razones de este violento episodio y como hipótesis principal baraja un posible ajuste de cuentas.

Además de todo lo anterior, la Policía Local de Aranda de Duero le imputa al detenido un delito contra la seguridad vial, puesto que este sujeto conducía sin poseer permiso de conducción en vigor. Tras ser presentado ante el Tribunal de Instancia- Sección de Instrucción de Aranda de Duero, el joven ha ingresado en prisión provisional por orden judicial.

La Policía Nacional continúa trabajando para encontrar el arma de fuego, que no ha podido ser recuperada.