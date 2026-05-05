Aranda saca el baile a la calle con sesiones abiertas durante todo el año

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Nace en Aranda una nueva iniciativa lúdica saludable. El Ayuntamiento pone en marcha, junto a la experta Rebeca Cuadrado, sesiones de baile en la calle, un proyecto que llega con voluntad de mantenerse durante todo el año.

Por el momento, hay cuatro fechas fijadas: el domingo 17 de mayo, de 19.00 a 22.00 horas y el 6 de junio, 11 de julio y 1 de agosto, de 21.00 a 00.00 horas. Como lugar escogido, la organización se ha decantado por uno de los rincones más especiales de la capital ribereña, la plaza de San Juan. Según explica Rebeca Cuadrado, será un espacio abierto a todo el que quiera bailar, en el que tendrán cabida todo tipo de música, desde boleros hasta el flamenco o canciones modernas. También está abierto a espectadores y personas que quieran disfrutar de forma gratuita con la música y el baile. “No hace falta que estén apuntados a una escuela, solo hay que tener ganas”, anima.

Aunque empieza en la zona centro, según recalca el concejal responsable del área, José Antonio Fuertes, la idea es ir trasladando estas sesiones a todos los barrios de Aranda.

La iniciativa busca así dar cobertura a muchos grupos de arandinos que, ante el cierre de espacios míticos como la sala Décadas, en su día El Patio, para sevillanas, o la discoteca del antiguo club juvenil, ahora se tienen que “buscar la vida”, y no es fácil. Y es que no todos los bares están dispuestos a abrir sus puertas, porque “cuando bailas, no bebes”. “Entendemos que es difícil, porque al final son negocios”, admite, agradecida a espacios como el Bulevar y, últimamente, Moma, donde los aficionados al baile se reúnen los jueves. “Bailar une y socializa”, destaca la profesora de baile, con la mirada puesta en el antiguo Frontón, donde en las últimas fiestas patronales se organizó ya, con el Ayuntamiento, un primer baile que tuvo mucho éxito.

Clases de swing gratuitas el 9 de mayo

Por otro lado, la Asociación de Vecinos de la zona Centro, con el apoyo de la Concejalía de Juventud, organizará este sábado, 9 de mayo, una jornada de swing que comenzará de 11.30 a 13.30 horas con clases gratuitas y continuará de 18.00 a 21.00 horas con una exhibición abierta también a todo el que se quiera sumar. La iniciativa tendrá lugar en los Jardines de Don Diego.