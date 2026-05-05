La asociación del barrio de las Tenerías reinicia su actividad con nueva sede y planes de mejora

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La recién retomada Asociación de Vecinos del Barrio de las Tenerías comienza su andadura, y lo hace con dos objetivos prioritarios, mejorar las condiciones de vida de sus vecinos con “un barrio más amable y limpio” y crear comunidad con actividades y una red de apoyo enfocada, sobre todo, a las personas mayores. “Es un tema que ya empezamos en pandemia y que para nosotros es primordial. Se trata de apoyar a las personas que, por diferentes motivos, viven solas y necesitan ayuda”, señala el nuevo presidente, Antonio de Esteban.

En detalle, esta red ofrece ayuda en tareas cotidianas, como compras o pequeñas reparaciones. “No queremos ser una competencia de los Servicios Sociales, ni mucho menos, pero sí ofrecer nuestra ayuda a esas personas mayores que tienen a los hijos lejos o están solas”, puntualiza.

Nuevo aparcamiento

La recuperación de esta asociación, que desapareció hace más de 15 años por falta de relevo en la junta directiva, coincide con la obra de acondicionamiento del aparcamiento de las Eras de San Gil, antiguo cementerio. “Es una obra muy esperada porque, con dos colegios, esto se llena de coches y de niños, muchos con problemas de movilidad, y es muy inseguro”, celebra.

Aunque los trabajos han comenzado con unos días de retraso, el ritmo ahora es bueno. Sobre el papel, la obra se estructurará en dos fases. En la primera se nivelará el solar para terminar con los baches y charcos, y se habilitarán dos nuevos accesos con zahorra compactada para facilitar la entrada de autobuses, una necesidad urgente tras las quejas de las empresas de transporte escolar en mayo de 2025.

Esta fase cuenta con una inversión de 80.000 euros y un plazo de ejecución de seis semanas, e incluye también la instalación de sumideros para el drenaje, la delimitación de plazas de aparcamiento y una zona específica para autobuses. El proyecto contempla, además, la creación de dos zonas verdes y el ensanchamiento de la parte más estrecha de la calle Padre Janáriz. “En las zonas verdes hemos propuesto que una tenga columpios y la otra, aparatos de ejercicio, como parque biosaludable”, adelanta el presidente vecinal, con la esperanza de que el Ayuntamiento acepte reubicar las dos puertas del antiguo cementerio en estos mismos espacios verdes.

Imagen de la sede provisional cedida por el AyuntamientoL.V.

La segunda fase, prevista para abril, consistirá en el asfaltado y se financiará dentro de la partida genérica de 600.000 euros habilitados ya en los presupuestos aprobados para este año. Hay que recordar que el proyecto surge tras un acuerdo con el Arzobispado de Burgos, propietario del solar, que cede su uso durante cinco años a cambio de un pago anual municipal de 4.008 euros, mientras el Ayuntamiento se encarga de su acondicionamiento y mantenimiento.

Uso urbanístico

Desde el Ayuntamiento trabajan, por otro lado, para regularizar el uso urbanístico del espacio y convertir este aparcamiento, por ahora provisional, en algo definitivo.

Según explica el presidente vecinal, el problema es que, para llevarlo a cabo, tiene que hacer un cambio en el Plan General de Ordenación Urbana, porque es una parcela catalogada como zona verde. “La solución, sobre el papel, parece fácil, porque basta con intercambiar la designación con la zona de servicios anexa, en la zona de huertas, pero cambiar el PGOU, ya lo sabemos, son palabras mayores”, teme.

Nueva sede y un concurso de tortillas

Una vez registrados como asociación vecinal, el Ayuntamiento de Aranda les ha cedido el uso de una sala del edificio donde actualmente se encuentra la Universidad de la Experiencia. “Es una sala amplia del primer piso y está muy bien. Lo único que hay que resolver es el acceso, porque, según está ahora, solo podemos entrar pasando por el aula de la Universidad de la Experiencia, y no es lo ideal porque nos limita los horarios”, detalla.

Uno de los retos fijados es resolver incógnitas como la delimitación de un barrio que, en teoría, comienza en el puente medieval y termina en Fuenteminaya. “Así podríamos saber más o menos el número de vecinos y encauzar mejor las actividades y necesidades”, afirma, consciente de que no es un barrio populoso. “Es una zona con muchas casas bajas unifamiliares, pero ya somos 50 socios, y nuestra idea es seguir creciendo, porque cuantos más vecinos seamos, mejores alternativas podremos ofrecer”, anima.

Por el momento, la presentación oficial, que todavía no tiene fecha, se hará en la sede con un concurso de tortillas. “Queremos que la gente participe y pasemos todos una buena tarde”, invita. En cuanto al programa de actividades comenzará con una interesante charla sobre los orígenes de este barrio de artesanos, que fijó su localización por la necesaria proximidad del río. “Al final vivimos en un barrio, pero muchos desconocemos su historia”, lamenta.

A falta de recursos, la asociación se apoya en los vecinos. “La verdad es que tenemos todos mucha ilusión con este proyecto, y lo mejor es que todos podemos participar”, destaca.

Grafitis en el barrioL.V.

Lucha contra los grafitis

Más necesidades: “Por lo general, el barrio está bastante limpio, pero el tema de los grafitis es un problema y la solución no es fácil. Desde el Ayuntamiento nos han pedido un listado de las paredes afectadas, pero está siendo complicado dar con algunos dueños y, sin su permiso, no se puede limpiar”, apremia, a sabiendas de que la autorización debe ir acompañada del último recibo pagado del IBI.

El nuevo presidente agradece, por otro lado, el apoyo que le han ofrecido el resto de asociaciones vecinales y del propio ayuntamiento. “Nos han ayudado mucho en la puesta en marcha y colaboraremos con ellos en todo lo que podamos”, termina.