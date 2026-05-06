Noche de Ronda 2026. Estas son las actividades que no te puedes perder en Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Vuelve a Aranda la Noche de Ronda, una de las iniciativas culturales más esperadas. Enmarcada dentro del Día Internacional de los Museos, los días 15 y 16 de mayo el programa incluirá opciones para todos los públicos, desde talleres infantiles a conciertos, exposiciones, exhibiciones y espectáculos. Comienza la Noche Blanca.

El museo municipal de Cerámica será el encargado de abrir el cartel con la inauguración de la exposición colectiva 2026 y una tarde en la que no faltarán los talleres infantiles, una demostración de oficios, un espectáculo de circo interactivo y, como plato fuerte, el concierto de jazz del Jesús Díez Quartet a las 20.00 horas. La noche del día 15 continuará con música en directo en distintos puntos, destacando la actuación de Nacho Pistacho a las 22.30 horas en el Café Central.

El sábado 16, la programación se intensifica con actividades desde el mediodía. A las 13.00 horas tendrá lugar un concierto vermú con el grupo local Temporal, seguido de una procesión artística por el casco urbano. Por la tarde, el público podrá disfrutar de espectáculos de circo, exhibiciones de cetrería, intervenciones artísticas en vivo y conciertos en espacios emblemáticos como la Iglesia de Santa María o la Bodega de las Caballerizas.

Entre las citas destacadas figuran también exhibiciones deportivas y de baile en la plaza Mayor y la plaza del Trigo, así como propuestas culturales como audiovisuales y coloquios. Además, durante ambas jornadas se podrá visitar una exposición de moda y arte contemporáneo en escaparates del centro gracias a la galería Rodrigo Juarranz.

Como marca la tradición, la Noche de Ronda se complementa con la apertura nocturna y gratuita de museos y espacios culturales.