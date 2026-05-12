El premio Envero de Honor rendirá homenaje a Nacho Rincón, el viti-influencer de la Ribera del Duero

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La vigésimo sexta edición de los premios Envero reconocerá este año con el galardón de honor a José Ignacio Rincón Sanz, el viti-influencer más conocido de la Ribera del Duero. Con 60.000 seguidores, explica el concejal de Promoción, este viticultor “ha roto moldes” difundiendo desde la cercanía la importancia del trabajo en la viña para obtener uvas y vinos de máxima calidad.

Conocido como Nacho Rincón, el viticultor se une así al selecto grupo de premiados, donde se encuentran personalidades como la primera mujer sumiller del hotel Ritz y Master of Wine, Gemma Vela Humanes; el Consejo Regulador Ribera del Duero; el promotor de Sonorama Ribera, Javier Ajenjo; la bodega cooperativa Tierra Aranda; bodegas Protos; el presidente de los sumilleres Pablo Martín; y bodegueros como Ismael Arroyo, Alejandro Fernández, los hermanos Pérez Pascuas y Alfonso Velasco Fernández-Nespral, entre otros. “Todos ellos han sido grandes embajadores”, agradece el edil de Sentir Aranda, Juan Manuel Martín Abad.

Juan Manuel Martín es el encargado político de PromociónL.V.

Según explica el concejal responsable de la organización, Nacho Rincón no solo demuestra la dedicación, la pasión y el esfuerzo de los viticultores y bodegas de esta tierra de vinos, también pone en valor el patrimonio etnográfico de la Denominación de Origen. Este compromiso, recuerda, tiene ejemplos claros como el papel que este viticultor jugó en la puesta en marcha del proyecto de rehabilitación del barrio de bodegas El Cotarro, en Moradillo de Roa, “una zona que alberga 157 bodegas subterráneas y siete lagares y que ha puesto en el mapa del turismo nacional a este pueblo de 180 habitantes”.

Los datos le respaldan. “Está considerado uno de los 150 mejores vino-influencers, sumando casi 60.000 seguidores en Instagram, con algunos contenidos que han superado los 3 millones de visitas y seguidores de Irán, España, India, Turquía e Irak”, destaca el edil.

El viticultor sumará este galardón a otros reconocimientos recibidos, como el Premio Renacimiento de la Ribera del Duero (2025), que le otorgó la Asociación Cultural La Olmera por su labor de difusión de la cultura del vino.

Cambios de última hora

A tan solo 11 días de la gran fiesta del vino en la que se han convertido los premios Envero, el éxito de convocatoria es innegable. Las mil localidades de la cata popular se vendieron en tan solo dos horas y media, un récord absoluto. También crece el número de bodegas participantes, con 89 inscritas, un 6% más que el año anterior, y el número de muestras presentadas, 248, un 18% más que en 2025. “Estas cifras demuestran que, año tras año, todos somos Envero”, celebra Juan Manuel Martín Abad.

La gran cata comenzará a las 11.00 horas del 23 de mayo en el recinto ferial, pero hay cambios de última hora en la fiesta posterior del Envero Fest. La necesaria rehabilitación del parque de La Isla, tras los destrozos de la riada de febrero, obliga a trasladar la celebración a los Jardines de Don Diego, donde se ubica la escultura de los galardones.

La oferta musical se mantiene, al igual que la gran barra de vinos, donde los asistentes podrán disfrutar de los caldos presentados al certamen. Por primera vez, el programa contará con una banda internacional, la bretona Gwendal, una leyenda viva de la música fusión celta. La cantante Gwendolyne compartirá escenario con el grupo burgalés de folk El Nido y Casapalma, el dúo formado por Ylenia Atienza y Joel Molina, que se ha consolidado como un referente de la música de raíz evolucionada.

Los Premios Envero, organizados por el Ayuntamiento de Aranda de Duero dentro de la Denominación de Origen Ribera del Duero, nacieron hace más de dos décadas como un concurso de vinos evaluado por un jurado técnico de expertos. Sin embargo, a partir de 2014, el entonces concejal Javier Rojas impulsó un cambio profundo en el formato, transformándolo en una gran cata popular conocida como los 'Mil siempre aciertan'. Desde entonces, un millar de catadores, tanto aficionados como profesionales, prueban los vinos a ciegas y los valoran desde la perspectiva del consumidor final con la guía de expertos como la Master of Wine, Almudena Alberca, en las últimas ediciones.