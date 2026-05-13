Llega el Lavanda Fest 2026. Esto es todo lo que tienes que saber

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Caleruega renueva su apuesta por el Lavanda Fest, una iniciativa cultural que une naturaleza con música, arte y vino y que se ha convertido en una fecha señalada del verano ribereño. En esta ocasión tendrá lugar del 10 al 12 de julio.

Según explica la organización, Lavandasoc, este año se refuerza el compromiso medioambiental con más paseos guiados y talleres relacionados con la naturaleza, la biodiversidad y el conocimiento del entorno. Además, gracias a la colaboración de los técnicos de la Fundación Oxígeno, se desarrollarán paseos interpretativos durante la semana anterior y posterior al festival.

Como novedad, Lavandafest contará este año con una caseta informativa ubicada en los conocidos 'campos de arriba', que servirá como punto de encuentro y espacio divulgativo sobre la lavanda, el cultivo y las actividades programadas.

La edición de 2026 incorporará, además, importantes novedades para ampliar la experiencia del público y reforzar el carácter familiar y participativo. Entre ellas destaca la ampliación de la decoración de las calles principales del municipio, gracias a la colaboración vecinal; una cata inaugural con Come y Cata como acto de apertura; una zona de acampada junto a las piscinas municipales, y nuevas propuestas de ocio como los juegos tradicionales organizados por La Tanguilla y un espacio infantil en La Hermandad, con actividades de OcioDuero.

El festival continuará apostando por las actividades que ya forman parte de su identidad, como la música tradicional, los bailes regionales a cargo del Grupo de Danzas Tierras de Araúzo, la animación familiar con Alas Arriba y el espectáculo de danza entre los campos de lavanda, que este año estará protagonizado por Neftis Paloma.

La programación musical volverá a tener como escenario principal la plaza de San Sebastián. Entre los artistas confirmados destacan el grupo burgalés El Nido, que compartirá escenario con las bandas Mendoza y Vasck, y en el arranque del festival, el grupo de jotas Tierras de Arauzo.

El sábado el día comenzará a ritmo de batukada matinal a cargo de Juanlu y Ana, acompañada por dos conciertos vermut con las bandas D’Baldomeros y Diagnóstico Binario. Al anochecer subirán al escenario Gorila Flo, la artista nacional Gara Durán, y cerrará el sábado Sweet Q. El domingo, en el vermut y como es costumbre, habrá fiesta de fin de festival con Osloo Ovnies y Comandante Twin.

Desde la organización agradece especialmente la colaboración de la Cooperativa del Campo 'La Burgalesa', por ceder los campos de lavanda durante los días del festival, así como el apoyo del Ayuntamiento de Caleruega, la Diputación de Burgos y de los patrocinadores que hacen posible el evento, entre ellos Fundación Caja Rural, Coto de Caleruega, Estrella Galicia, Ruta del Vino Ribera del Duero y Hermanos Aragón, además de numerosos colaboradores locales.