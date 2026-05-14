Nuevas Generaciones de Burgos celebra en Aranda la escuela de formación 'El valor del municipalismo'

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Nuevas Generaciones de Burgos celebrará los próximos 15 y 16 de mayo, en Aranda de Duero, la escuela de formación 'El valor del municipalismo', una iniciativa dirigida a jóvenes de Castilla y León con el objetivo de fomentar la participación política y formar a jóvenes comprometidos.

El programa arrancará mañana, viernes 15 de mayo, en el Cultural Caja de Burgos, con una bienvenida institucional en la que participarán Paula Sanz, vicesecretaria de Nuevas Generaciones de Burgos; Gabriel Ramos, secretario general de Nuevas Generaciones de Castilla y León; y Ángel Ibáñez, coordinador general del Partido Popular de Burgos y diputado nacional.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, tomará el relevo a las 18.00 horas con la mesa 'Burgos avanza', en una jornada que continuará con un bloque centrado en la experiencia de la gestión local, con alcaldes de Villarcayo, Villaverde del Monte y Pedrosa.

Además, la procuradora Marta Arroyo ofrecerá la ponencia 'De las Cortes al municipio', y, como broche final, el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, explicará las claves para que la sanidad funcione.

Sábado

El sábado, el programa continuará a partir de las 10.30 horas con una mesa dedicada al emprendimiento en el medio rural y otra centrada en la presencia de jóvenes en los ayuntamientos. Se espera la participación de concejales del PP en Burgos, Miranda de Ebro, Briviesca, Palacios de la Sierra, Anguix, Valle de las Navas y Cebrecos.

La clausura correrá a cargo de Pablo Blanco, presidente de Nuevas Generaciones de Burgos; Andrea Ballesteros, presidenta autonómica de la organización; Marina Pont, vicepresidenta de Nuevas Generaciones de España; y Borja Suárez, presidente del Partido Popular de Burgos y de la Diputación Provincial.

Desde la organización, Carmen Santillana destaca la importancia del municipalismo porque “es en los ayuntamientos donde la política cobra más sentido”. Además, consciente del importante papel que juegan los jóvenes en la política local, defiende la necesidad de fomentar el relevo generacional y la participación, sobre todo en una comunidad que cuenta con 2.248 municipios, 371 de ellos en Burgos. “Si queremos poner solución a los problemas de los jóvenes, si queremos asegurar buenos servicios públicos, si queremos fijar población y dar oportunidades en el medio rural, necesitamos ayuntamientos fuertes, bien gestionados y comprometidos con nuestra gente”, subraya.