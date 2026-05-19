El programa de natación escolar de Aranda peligra por las limitaciones de Educación de Burgos

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Peligra de nuevo el programa de natación escolar que ofrece el Ayuntamiento de Aranda a los alumnos de 3º de Primaria en los centros escolares. Según explica la portavoz del equipo de gobierno de Sentir Aranda, Belén Esteban, los inspectores de la Dirección Provincial de Educación han advertido de que el programa solo se puede limitar a tres meses, cinco menos de los ocho que funciona a día de hoy.

Desde el Ayuntamiento, la portavoz insiste en la importancia de mantener un proyecto necesario y valorado por las familias, que no acarrea coste alguno para la Junta de Castilla y León, ya que se financia de forma íntegra con las arcas municipales, y que garantiza el aprendizaje a muchos niños que, de otra forma, no podrían aprender a nadar a edades tan tempranas. “Lo vemos cada verano: tenemos tragedias terribles de niños que se ahogan en piscinas o playas”, reclama.

El Ayuntamiento cuenta en esta reclamación con el apoyo de todas las asociaciones de padres y madres de los colegios afectados por la limitación de este programa.

En la actualidad, el curso de natación comienza a principios de noviembre y se extiende hasta mayo. Las clases coinciden con una de las horas lectivas de deporte, por lo que la contribución de los profesores es indispensable. “Es un esfuerzo, pero todo el mundo está encantado con este programa”, subraya la concejala.

No es la primera vez que peligra. El año pasado, tras varias semanas de incertidumbre, la Dirección Provincial de Educación de Burgos accedía a mantener el programa, pero ya advertía de que, para autorizarlo, debe estar incluido de forma oficial dentro de la oferta educativa del curso académico, un trámite que muchos colegios de Aranda no han actualizado a día de hoy. Para evitarlo en 2024, las AMPAS se movilizaron y, dirigidas por el AMPA del colegio Fernán González, activaron en la plataforma Change.org un llamamiento “para salvar la natación escolar en Castilla y León”.

Desde los colegios insisten: en tres meses no da tiempo a enseñar a un niño a nadar con garantías, sobre todo si tiene miedo al agua. “Este programa es muy necesario porque no todas las familias tienen la capacidad de afrontar el pago de esta formación por otras vías”, aseguraba la portavoz del AMPA, Maira Chicote.

Agravio comparativo

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Aranda ha solicitado ya una reunión con el director provincial de Educación, con el que esperan reunirse en las próximas fechas. En ese encuentro, el gobierno local pedirá explicaciones ante lo que consideran un agravio comparativo.

Según explica, mientras en Aranda les piden que limiten el programa a tres meses, las escuelas de Burgos y Miranda tienen este programa activo de octubre a mayo y de octubre a Semana Santa, respectivamente. “No entendemos esta diferencia de trato”, rechaza la edil.