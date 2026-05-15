Acoa deja la gestión de los bonos de consumo y el Ayuntamiento de Aranda busca alternativas

Asemar pide al Ayuntamiento que cambie el sistema de los Arandabonos porque no es rentable y se pierde mucho tiempo

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Incertidumbre en los bonos de consumo. Aunque la organización de la última edición fue un éxito, la Asociación de Comerciantes Acoa ha decidido no renovar el convenio con el Ayuntamiento de Aranda.

Según explican desde el colectivo, su puesta en marcha el año pasado supuso una importante carga de trabajo administrativo, coordinación, atención a establecimientos, resolución de incidencias, comunicación y seguimiento técnico; tareas que requieren dedicación, estructura y recursos humanos y económicos.

Además, señalan que asumir la gestión de una campaña de estas características implica también responsabilidades económicas, contables y fiscales para la entidad que la ejecuta, incluyendo la gestión administrativa de fondos, su tratamiento contable y el impacto derivado de las correspondientes obligaciones tributarias.

A este respecto, ACOA insiste en que es una asociación empresarial que trabaja por la promoción y defensa del comercio local. Hay que recordar que, tras una primera edición que no encajó, ACOA asumió la coordinación de los últimos bonos. “La campaña se desarrolló con eficacia y responsabilidad, permitiendo que numerosos establecimientos se beneficiaran de una iniciativa positiva para el comercio local”, subrayan desde Acoa.

En su opinión, tras las reuniones mantenidas con comerciantes, ha quedado de manifiesto que una parte del propio sector considera que, dada la naturaleza de esta iniciativa, la campaña de bonos de consumo debe ser gestionada íntegramente desde el ámbito público.

Esta decisión, insisten, no supone en ningún caso una falta de compromiso con el comercio local. “Al contrario, responde a nuestra responsabilidad como asociación representativa de nuestros socios y a nuestra voluntad de centrar esfuerzos en aquellas acciones que realmente aporten valor al sector desde el ámbito que nos corresponde”, zanjan.

Respuesta municipal

Desde el Ayuntamiento, la concejala de Comercio asegura que buscará fórmulas para reactivar la iniciativa en el menor plazo posible. “Desde la Concejalía se está trabajando ya en distintas alternativas que permitan sacar adelante esta campaña, manteniendo tanto el objetivo de apoyo al comercio local como la dotación económica prevista, que permanece intacta”, afirma.

Como primer paso, la Concejalía ha iniciado contactos con empresas especializadas del sector con el fin de definir la fórmula jurídica y la estructura operativa más adecuada, tratando además de reducir al máximo la inevitable demora que esta situación pueda ocasionar. “La Concejalía de Comercio quiere trasladar un mensaje de tranquilidad, reiterando su compromiso con una iniciativa que en su anterior edición obtuvo una excelente acogida y generó un impacto positivo en la actividad económica de la ciudad”, concluye la concejala, Amaya Sanz Cabestrero.