La Universidad de Burgos impulsará en Aranda una formación en soldadura avanzada que abre la puerta a salarios de hasta 100.000 euros

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Universidad de Burgos quiere convertir Aranda de Duero en uno de los principales centros europeos de capacitación en soldadura avanzada, una profesión altamente demandada y cuyos especialistas pueden llegar a percibir salarios cercanos a los 100.000 euros anuales. Así lo ha confirmado esta mañana el gerente de la Fundación Universidad de Burgos, Jorge Izquierdo, en una jornada informativa con empresarios de la asociación FAE Asemar.

La nueva formación de Ingeniero Internacional en Soldadura y Técnico Internacional en Soldadura se ubicaría, previo acuerdo, en la Escuela San Gabriel, donde ya se imparten cursos de soldadura. “Ya tenemos el acuerdo con CESOL, que es la patronal de soldadura, por decirlo así, y con la International Welding Society”, señala Izquierdo, convencido de que, en este tipo de títulos, lo más importante es que estén reconocidos a nivel internacional, como sería el caso. “Es lo que hace que un soldador normal pase de un entorno de los 20.000 euros de salario a uno que empieza por 40.000 o 50.000, que puede ir a multinacionales y puede hacer soldaduras orbitales y todas las soldaduras más complejas, como los tubos de gas para hidrógeno”, detalla.

Es una formación con altísima demanda. “Al año, España necesita entre 250 y 500 soldadores de esta cualificación, pero solo se forman en torno a 80 o 100. Hay un mercado muy grande”, señala, a sabiendas de que, si en Aranda se formaran 50, sería probablemente el epicentro de esta formación en Europa.

La vicerrectora de Investigación, Transferencia e Innovación, Verónica Calderón, coincide en la huella que puede dejar esta nueva capacitación en la capital ribereña, de cara a retener talento joven y convertirse en polo de atracción “no solo provincial, regional o nacional, también a nivel internacional, porque es un proyecto muy singular”.

¿Grado de Enfermería? "No está en nuestras manos"

En cuanto al grado de Enfermería, la decisión, advierten, no es tan sencilla. Aunque fue un compromiso que adquirió el exrector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, el gerente de la Fundación Universidad de Burgos, Jorge Izquierdo, puntualiza al asegurar que es una decisión que depende de la autorización y financiación de la Junta de Castilla y León. “No está en nuestra manos, ojalá pudiéramos decidir”, responde la vicerrectora de Investigación, Verónica Calderón.

Aunque el proyecto de Enfermería continúa pendiente y sin fecha, la universidad subraya que seguirá trabajando para lograr una mayor implantación académica en Aranda. Mientras tanto, apuesta por fórmulas más ágiles, como títulos propios, microtítulos y programas de formación permanente vinculados directamente a las necesidades reales de las empresas.

Pero, ¿qué pasará entonces con el edificio que está rehabilitando el Ayuntamiento de Aranda en el antiguo Centro Cívico Virgen Viñas? Desde la Universidad de Burgos tienden la mano para facilitar formaciones y ven positivo que la formación teórica de esta capacitación en soldadura avanzada pueda desarrollarse en ese espacio.

Tanto Izquierdo como Calderón asumen la responsabilidad de ser la universidad de la provincia. “Tenemos la responsabilidad no solamente de generar el conocimiento, sino de hacerlo llegar, en este caso, a las empresas, que son el motor del funcionamiento de la provincia”, sostiene.

En la jornada, la Universidad de Burgos insistió en la importancia de reforzar los lazos con Aranda de Duero y con el tejido empresarial. “La Universidad de Burgos es una universidad joven; es la universidad joven que mejor va en los rankings en España y está en el top de los rankings de Europa. Es la que saca los mejores resultados entre las de Castilla y León. Estamos quintos en España, cosa que, para una universidad de 30 años, es un éxito”, destaca Izquierdo, con la mirada puesta en los 500 investigadores que mantienen con fondos propios y en unas prácticas que superan en un 35% a las de la Universidad de Salamanca. “El 60% de los alumnos son de fuera de Burgos”, puntualiza.

Aunque no hay fecha para un grado universitario en Aranda, ambos lo contemplan como un proyecto que “seguramente en el futuro esté”, pero, recuerdan, “no depende solo de la universidad”.

​Pilotos y drones

Una de las novedades menos conocidas de la Universidad de Burgos es el grado propio de piloto comercial. “Dentro de tres años tendremos el grado con más pilotos de toda Europa”, destaca el gerente de la Fundación Universidad de Burgos, Jorge Izquierdo.

En el plazo más inmediato, la formación se ampliará con mecánicos de vuelo, controladores, tripulantes de cabina y también formación para pilotos operadores de mantenimiento de drones estratégicos.