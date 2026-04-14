El Ayuntamiento de Aranda busca un 'plan B' para atraer estudios universitarios

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Tras la negativa de la Universidad de Burgos, el Ayuntamiento de Aranda baraja ya otras opciones para atraer a la capital ribereña universidades privadas. “No vamos a renunciar a tener estudios universitarios”, afirma el concejal de Educación, José Antonio Fuertes.

Aunque no fue un “no” definitivo ni rotundo, la UBU descarta la implantación de Enfermería en Aranda al menos a corto plazo. El motivo, según explicó en la última reunión el rector José Miguel García Pérez, es priorizar el nuevo grado de Medicina de Burgos, prevista para septiembre, pero Aranda no está dispuesta a esperar. “Para nosotros es prioridad”, señala el concejal arandino decidido a valorar otras opciones. “Tenemos a dos universidades de Castilla y León sobre la mesa y también nos han preguntado del País Vasco y de Madrid y vamos a hablar con todos”, detalla mientras deja claro que todas estarían relacionadas con la formación sanitaria y el grado de Enfermería.

Por el momento la obra de la ambiciosa rehabilitación que el Ayuntamiento está llevando a cabo para convertir el antiguo centro Cívico Virgen de las Viñas en un campus universitario, avanza a buen ritmo.

Con un presupuesto que ronda los 7 millones de euros, subvencionados en gran parte por los fondos europeos, la rehabilitación va a ser integral. Su puesta en marcha incluirá además otras opciones formativas así como programas que ya se desarrollaban en el antiguo centro cívico como la Escuela de Cocina y Radio Iris, y que volverán. “La UBU se ha comprometido a facilitar formación permanente con títulos propios para opciones adaptadas a las empresas de Aranda”, concreta José Antonio Fuertes.

El alcalde Romera inaugura el parque del barrio en 1973Máximo López Vilaboa

Plaza José Eugenio Romera

A la espera de ver cómo se materializa esta nueva etapa, la asociación de vecinos del barrio Santa Catalina ha registrado en el Ayuntamiento una solicitud formal para que la nueva plaza pública, en la que se convertirá el antiguo patio del colegio Virgen Viñas, pase a denominarse Plaza de José Eugenio Romera Pascual, alcalde de Aranda entre los años 1970 y 1979.

Según argumenta el presidente de la asociación vecinal, Antonio Adeliño, la figura de este alcalde fue fundamental en el desarrollo del que hoy es el barrio más populoso de Aranda. “Durante su mandato se construyó el parque de ocio infantil Santa Catalina, hoy Príncipe de Asturias; se acometió la reurbanización total de este barrio; favoreció la constitución de la Asociación de Vecinos; impulsó la implantación en el barrio del Centro de Formación Profesional (La Sindical) y el Instituto Cardenal Sandoval y Rojas”, justifica sin olvidar “otras muchas obras industriales, sociales, culturales, educativas y sanitarias en la ciudad, de las que nos beneficiamos todos los arandinos”. Es el caso de proyectos como la construcción del polígono industrial Allendeduero, que promovió su predecesor al facilitar la llegada de Michelin.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Educación, José Antonio Fuertes recoge el guante y asegura que estudiarán la propuesta. Además de alcalde y abogado, José Eugenio Romera Pascual fue procurador en las Cortes de Castilla y León de 1971 a 1977.

Próxima reunión

Según explicó el rector de la Universidad de Burgos, la prioridad ahora es iniciar el grado de Medicina de Burgos, cuyo proceso se encuentra en fase avanzada. En ese contexto, la planificación de otras titulaciones oficiales, como el grado de Enfermería en Aranda, quedaría para años posteriores, sin calendario definido. Su posible encaje, puntualizó, se abordará en una próxima reunión del Consejo de Universidades de Castilla y León, órgano competente en materia de planificación universitaria autonómica.

El encuentro se celebró en la Universidad de Burgos con la participación del alcalde de Aranda, Antonio Linaje, y del concejal de Educación, José Antonio Fuertes. Por parte de la institución académica asistieron el rector, José Miguel García Pérez; el vicerrector de Desarrollo Estratégico y Planificación, Alfredo Bol Arreba, y el vicerrector de Relaciones Institucionales, Delfín Ortega Sánchez.