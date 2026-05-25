La Policía Nacional desmantela en Aranda un punto negro de venta de cocaína

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional de Aranda de Duero han detenido a dos varones de mediana edad, por su presunta participación en un delito de tráfico de drogas. Se trata de un punto negro de venta de drogas en la ciudad.

Así se denomina, explican, los lugares donde de forma reiterada y continua, diferentes consumidores de sustancias estupefacientes se dirigen para conseguir la dosis que precisan para satisfacer la dependencia (tanto física como psicológica) que las drogas provocan en el organismo.

En este sentido, y fruto del trabajo policial, el pasado miércoles 20 de mayo, sobre las dos de la madrugada, se interceptó e identificó a un individuo quien, a bordo de su patinete, circulaba por las cercanías del domicilio que los agentes llevaban tiempo vigilando.

En el registro de sus pertenencias se encontró un envoltorio plástico con 13 gramos de cocaína. También le fueron requisados 210 euros en efectivo, distribuidos en billetes de distinto valor facial, además de diferentes documentos que permitían inferir su relación con la venta de esta conocida droga.

Tras ser detenido, y una vez en dependencias policiales, le fueron halladas –ocultas dentro de su ropa interior– varias dosis más de la misma sustancia, con un peso total, en conjunto, de 21 gramos.

Al día siguiente, 21 de mayo por la mañana, tras obtener del Tribunal de Instancia competente un mandamiento de entrada y registro, los agentes de la Policía Nacional practicaron la diligencia en el domicilio objeto de la investigación como punto de venta de drogas –una casa independiente situada en el centro de Aranda–, y se detuvo al morador del mismo, investigado igualmente por un delito contra la salud pública.

Durante el mismo, los agentes incautaron efectos relativos a la manipulación y preparación de dosis para la venta, tales como básculas de precisión, envoltorios plásticos y una agenda con documentación e información de interés relativa a la actividad descrita.