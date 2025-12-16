De basurero a detenido por cabecilla de una trama de venta de drogas en Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial no devolverá el vehículo ni los relojes que la Guardia Civil incautó en la redada realizada el pasado 24 de marzo, cuando el acusado, que sigue desde entonces en prisión provisional, fue detenido como principal cabecilla de la trama de venta de drogas en el barrio de Santa Catalina, en Aranda de Duero.

Según argumenta la Audiencia, se deniega el recurso al entender que existen “indicios racionales” de que tanto los relojes como el coche “venían siendo utilizados por el investigado en la presunta actividad delictiva por la que se sigue la investigación”. Así, tal y como estipula el artículo 334 LECR, el Juez instructor cumplió al ordenar recoger “en los primeros momentos las armas, instrumentos o efectos de cualquiera clase que puedan tener relación con el delito y se hallen en el lugar en que éste se cometió, o en sus inmediaciones, o en poder del reo, o en otra parte conocida". “De las diligencias practicadas hasta la fecha se constata la existencia de indicios de que el dinero, con el que se adquirieron aquellos vehículos, pudiera tener un origen ilícito, atendida la situación económica del acusado al tiempo de la adquisición, pues éste se encuentra de baja desde hace tiempo de su trabajo como conductor de un vehículo de recogida de residuos, con un sueldo no muy elevado”.

No consta tampoco, añade, la disposición o gravamen de su patrimonio, contando con varios inmuebles urbanos a su nombre. Hay que recordar que, además de basurero de baja, el acusado regentaba un negocio de limpieza de mascotas en Aranda.

Pruebas en su contra

En contra del acusado, afirma el auto, constan diversas conversaciones entre éste y una mujer que pregunta directamente al investigado a cuánto el kilo, y le dice que va a hacer de intermediaria y que quiere sacar un margen de beneficio, en el que ganen ambos. El acusado contesta: “tampoco te voy a decir yo un precio... y que ahora haya subido y sea mejor calidad o yo que sé y salga un poco más caro, sabes...'". El auto incluye además llamadas de posibles clientes para la compra de droga.

Para la venta de estas sustancias ilegales, el acusado utilizaba, según el mismo auto, su domicilio y sus trasteros anexos, como se pone de manifiesto en los informes operativos de vigilancia discreta que se llevaron a cabo. Además, hacía uso de la finca familiar.

Operación Cherry

La operación Cherry se saldó con la detención de cinco hombres y dos mujeres. El cabecilla fue enviado a prisión provisional y sin fianza. En total se practicaron 11 registros, seis de ellos simultáneos en viviendas, locales y un negocio.

Como si de un supermercado de estupefacientes se tratase, se aprehendieron 2.100 gramos de speed, 748 gramos de cocaína, 100 gramos de TUSI (2C-B) o cocaína rosa, 1.100 gramos de hachís, 242 gramos de MDMA, así como otras cantidades de LSD, éxtasis y marihuana; toda esta droga hubiera superado las 13.400 dosis en el mercado negro.

Además, la Guardia Civil halló fármacos anabolizantes distribuidos en 7 botes y 4 cajas, que fueron intervenidos, al igual que básculas de precisión, bolsas mono dosis para distribución de la droga, recortes de plástico para ‘pollos’ y otros útiles para la preparación y distribución de las drogas al menudeo. Por último confiscó 80.040 euros, 2 vehículos de alta gama propiedad del acusado en prisión, 2 relojes de pulsera de lujo y 4 armas prohibidas: 2 pistolas ‘taser’, 1 puño americano y 1 defensa extensible.