Alcampo refuerza su posición en Burgos. Así será su nueva reforma

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Alcampo refuerza su posicionamiento en Burgos. En Aranda de Duero acaba de iniciar la rehabilitación integral de su supermercado ubicado en la Avenida Burgos, una actuación en la que la compañía invertirá 1.276.000 euros y que permitirá modernizar por completo el establecimiento, mejorar su eficiencia energética y reforzar su propuesta comercial. Las obras está previsto que finalicen a mediados del próximo mes de julio.

La reforma afectará a la totalidad de la tienda, que cuenta con una superficie de 745 metros cuadrados, e incluirá importantes mejoras técnicas, comerciales y de confort, tanto para clientes como para colaboradores.

Entre las principales actuaciones previstas destaca la renovación completa de las instalaciones de frío, climatización e iluminación, lo que permitirá incrementar la eficiencia energética del establecimiento y avanzar hacia un modelo de tienda más sostenible y eficiente.

Asimismo, se renovarán los mostradores, cámaras y obradores con nuevos muebles que mejorarán tanto la funcionalidad como la imagen de los mercados tradicionales. En este sentido, el área de pescadería incorporará una nueva estética en tonos blancos, mientras que carnicería y charcutería apostarán por acabados en negro para reforzar la diferenciación visual de cada sección.

La reforma también contempla la sustitución de los muebles verticales de congelado por otros más cómodos y accesibles para el cliente, además de una mejora general de la visibilidad y presentación del mercado.

Desde el punto de vista comercial, la actuación permitirá ampliar de forma significativa el surtido de gran consumo. Así, la tienda incrementará su oferta con cinco módulos adicionales en droguería, siete en bebidas, cuatro en ultramarinos dulce, seis en salado y tres en perfumería, además de reforzar el peso de los mercados frescos, en consonancia con la evolución de la demanda de los clientes.

Esther García, directora de Alcampo en Aranda de Duero, destaca que esta reforma “supone una apuesta clara de Alcampo por Aranda y por seguir ofreciendo a los clientes una tienda más moderna, eficiente, accesible y adaptada a sus necesidades”.