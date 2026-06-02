Una carrera en una bodega subterránea, música y buen vino. Llega la VII Feria del Vino de Sotillo

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Los próximos días 6 y 7 de junio, Sotillo de la Ribera volverá a celebrar la Feria del Vino, dos jornadas repletas de música, gastronomía, cultura, deporte y, por supuesto, vino. El programa comenzará el sábado con una carrera de 5 kilómetros, cuyo recorrido pasará por el interior de una de las bodegas subterráneas de la Cuesta de San Jorge.

Una parte de la carrera será inclusiva gracias a la implicación de la Asociación de Ayuda a Pacientes con Discapacidad Intelectual Asadema. Además, toda la recaudación de la venta de dorsales se destinará a la Asociación Contra el Cáncer de Aranda de Duero.

El día grande llegará el domingo con la feria y la degustación de vinos, que se desarrollará entre las 11:00 y las 15:00 horas con el apoyo de 12 bodegas. Los asistentes podrán adquirir un ticket que dará derecho a cuatro degustaciones de vino y cuatro tapas elaboradas por empresas de la zona.

Cuatro escenarios de música en directo

La organización vuelve a apostar, tras el éxito del año pasado, por la música en directo, con cuatro escenarios. Como novedad, uno de los expositores, el restaurante Barbecho, ofrecerá servicio de comida a quienes deseen prolongar su estancia en la feria.

Según explica el representante de la comisión organizadora, Javier Esgueva, esta feria surgió hace siete años con la filosofía de poner en valor entre los vecinos de la Ribera “el amor por su patrimonio y por la conservación de las bodegas”. Hoy se ha consolidado como un evento esperado que supera los 2.000 participantes. Aunque hasta ahora han vendido 1.700 entradas, la organización no busca un evento multitudinario “porque perderíamos la esencia”.

Desde Diputación de Burgos, Javier Arroyo reafirma el compromiso de la administración provincial con una iniciativa que apuesta por el territorio, el patrimonio y la vida en los pueblos.