Aranda crea el marco legal para amparar el nuevo plan antipintadas

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Aranda ha dado el visto bueno al marco legal que amparará las actuaciones que se llevarán a cabo dentro del plan antipintadas, un proyecto municipal que tiene por objetivo adecentar la ciudad y acabar con los grafitis ilegales.

El plan contempla cuatro bloques de medidas. La primera ataca al bolsillo de los incívicos, con un endurecimiento de multas cuya cuantía determinará el Pleno.

Según el borrador de este proyecto, que el equipo de gobierno de Sentir Aranda presentó en septiembre de 2024, se actualizará la ordenanza reguladora para aumentar las cuantías mínimas, que son las que se suelen aplicar. De esta forma, las faltas graves, que antes estaban cuantificadas en una horquilla de 700 a 1.500 euros, pasarán a un mínimo de 1.000 euros y un máximo de 1.500. Las faltas muy graves, donde se incluyen las pintadas, que ahora están entre 1.500 y 3.000 euros, subirán a 2.500-3.000 euros. Además, no habrá bonificación por pronto pago.

Si las familias no pueden o no quieren afrontar la multa, el infractor tendrá que hacer trabajos sociales en beneficio de la comunidad. En el caso de afectar a edificios públicos, además de la multa, el Ayuntamiento exigirá al grafitero sufragar el coste de la limpieza, una opción que la ley no permite trasladar a los espacios privados.

El plan incluye, por otro lado, un incremento de la vigilancia policial y la habilitación de espacios donde los grafiteros podrán expresarse con libertad. Según explica la portavoz, Belén Esteban, por el momento se ha aprobado la parte trasera del Montecillo, “la que da a las vías del tren”. “Estamos buscando más”, asegura.

Grafiti realizado en la plaza Obispo AcostaPolicía Local

Este primer muro apto para grafiteros y muralistas será un espacio de temática libre. “En otros, las temáticas serán dirigidas para que se acoplen al entorno”, detalla al recordar que todos estos espacios se limpiarán cada cuatro meses para que los artistas tengan de nuevo un lienzo en blanco. Para pintar en estas paredes autorizadas hay que formar parte de la nueva asociación de artistas urbanos que se ha creado en Aranda.

Primer paso

Como adelantó Juan Manuel Martín Abad, el nuevo concejal responsable del área tras el cese del concejal de IU Carlos Medina, el primer paso ha sido poner en marcha una campaña de limpieza gratuita dirigida a todos los propietarios de casas o edificios afectados por grafitis. Los interesados pueden presentar su solicitud en el Ayuntamiento, vía online, facilitando los datos, la dirección exacta donde se encuentra la pintada, una fotografía y un justificante de la propiedad. “Hasta ahora hemos recibido 60 peticiones”, subraya Belén Esteban.

El plan se completa con una base de datos municipal con los edificios que deseen embellecer sus fachadas con un mural artístico. Para estos propietarios, el plan incorporará una línea de subvenciones dotada con 50.000 euros anuales.