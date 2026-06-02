Así es el pequeño pueblo de Burgos que pide ayuda para no perder su puente

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Con un presupuesto que “no da”, la alcaldesa de Santibáñez de Esgueva pide ayuda para arreglar el puente que conecta el pueblo con una zona de cultivos muy utilizada por agricultores y vecinos. “Se está hundiendo por abajo y, por seguridad, decidimos cortar el tráfico hace tres años, pero hace falta recuperarlo”, apremia María Jesús González Izquierdo.

Al no estar catalogado como histórico, la administración obliga al Ayuntamiento a hacerse cargo, pero el presupuesto municipal es tan limitado que no hay opción. “Para nosotros es imposible”, insiste, preocupada también por el camino del río, que acondicionaron tras el cierre del puente y que, tras las intensas lluvias de este año, está de nuevo impracticable. “La Diputación nos ha dicho que lo va a arreglar y confío en que sea pronto porque, en verano, con las cosechas, es cuando hay más movimiento”, urge.

Con 77 habitantes censados, Santibáñez de Esgueva vive de la agricultura y de cultivos como el cereal, la veza y el girasol. “La gran mayoría somos personas jubiladas”, señala.

Por el momento, los planes provinciales se dedican al arreglo de calles. “Hay calles que llevan muchísimo tiempo y, luego, hay unas que, como se cambiaron las tuberías del agua, quedaron un poco desniveladas”, explica, mientras coincide con muchos alcaldes. “Cuando los planes provinciales eran anuales se gestionaban mejor y, además, llegaba más dinero. En nuestro caso, hemos pasado de 60.000 euros a algo más de 40.000. Hay mucha diferencia”, lamenta.

La teoría llevada a la práctica se traduce en un ejemplo claro. “Antes arreglabas una calle entera, pero ahora hay que ir por trocitos”, afirma.

Sin saber aún si se va a postular de nuevo para la Alcaldía, María Jesús asegura que le gusta la experiencia. “Cuando di el paso quise hacer algo por mi pueblo y eso intento, pero la realidad es que no es nada fácil. Hay mucho que hacer, pero muy poco dinero y te desesperas”, asegura, con la mirada puesta en patrimonio que corre riesgo de desaparecer, como la fuente de Santa Águeda. “Teníamos un lavadero que era tan bonito, pero se nos está hundiendo. Es una pena”, reivindica.

“Aquí se vive muy bien”

Pese a las asignaturas pendientes, la alcaldesa no desperdicia la ocasión de “vender” su pueblo. “Es muy bonito. Tenemos una de las plazas más grandes y la iglesia es preciosa. Además, tenemos un rollo de justicia del siglo XV que es muy especial. Yo he sido muchos años cartera y no he visto uno igual”, anima.

Santibáñez también es un buen sitio para vivir. “Aquí estamos muy tranquilos y vivimos muy bien. Hay un bar que gestiona Isidro y que ofrece tapas los fines de semana y, aunque no tenemos tiendas, viene el panadero, el del pescado y también el de la fruta. Solo nos falta un carnicero”, anima.

Especial inquietud despierta la calidad del agua. Según explica la regidora, desde hace un año, los vecinos no pueden consumir agua del grifo por contaminación por nitratos. “Tenemos una desnitrificadora pequeña en la plaza y cogemos el agua de ahí. Es tercermundista”, lamenta.

La solución es cara y, además, lenta. “Estamos esperando a que Sanidad nos dé la orden para poner la desnitrificadora que ya hemos pedido”, detalla preocupada porque, aunque la administración le da una ayuda, la mayor parte la tienen que sufragar las arcas municipales.

En su lista de deseos, la alcaldesa hace un llamamiento para recuperar el servicio de Sanidad. “Hemos pasado de tres días antes de la pandemia a uno ahora, y muchas semanas ninguno”, apremia.

Avanza la futura planta de biogás

Por otro lado, tras superar uno de los trámites previos ante la Confederación Hidrográfica, el Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado, para información pública, la solicitud de autorización ambiental del proyecto de la futura planta de biogás que se instalará en Santibáñez de Esgueva bajo la marca Numita. La alcaldesa no esconde su inquietud. “Por ahora no sabemos nada; no está muy cerca del núcleo urbano, pero los vecinos están preocupados”, advierte.

Según informa el Boletín Oficial de Castilla y León, los interesados en ver el expediente o cursar alegaciones podrán hacerlo, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, en la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio (calle Rigoberto Cortejoso, 14, de Valladolid) y en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos (calle Juan de Padilla, 1 y 3), así como en la página web de la Junta de Castilla y León.