El alcalde de La Cueva de Roa niega ante la juez cualquier responsabilidad en la construcción del centro multiusos

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La juez de Aranda ha tomado declaración como investigados al alcalde de La Cueva de Roa, Ignacio Arranz, y al exsecretario Juan Ramón Medina. Sobre la mesa, el tribunal tratará de discernir si ha habido o no irregularidades en la construcción del todavía inacabado centro de usos múltiples Santo Domingo de Silos.

La investigación partió de la Fiscalía y, por el momento, se centra en la posibilidad de que ambos hayan podido incurrir en delitos de prevaricación y destrucción de documentación pública.

El alcalde entró en el juzgado arandino pocos minutos antes de las 12.00 horas de ayer, acompañado de su abogado, Luis Briones. Según ha podido confirmar este periódico, el regidor solo contestó a las preguntas de la juez, el fiscal y su abogado, negándose a responder al interrogatorio formulado por la acusación popular y por el letrado del exsecretario.

Ignacio Arranz defendió su inocencia, según puede confirmar El Correo de Burgos. El primer edil se desvincula de cualquier toma de decisión relacionada con el edificio de usos múltiples y se presenta como una víctima.

Por su parte, el exsecretario jubilado Juan Ramón Medina declaró por videoconferencia desde el juzgado de Valladolid, pero, amparándose en su derecho a no declarar, no respondió a ninguna pregunta, ni siquiera a las de la juez. La instrucción continúa.

Presuntas irregularidades

La investigación sobre las presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de La Cueva de Roa, como ha ido adelantando este periódico, se centra principalmente en la construcción del centro de usos múltiples Santo Domingo de Silos y en la gestión del antiguo secretario-interventor que compartían La Cueva de Roa, Fuentelisendo, Valdezate y Villaescusa de Roa. Además, trabajaba para la Mancomunidad Ribera del Duero-Comarca de Roa, aunque su plaza principal estaba en Pedrosa de Duero.

El alcalde de La Cueva de Roa a la salida del juzgado arandinoL.V.

Las dudas surgieron tras detectarse posibles errores contables, falta de documentación municipal y discrepancias sobre el coste real y la financiación de la obra, que habría sido ejecutada, al menos durante sus seis primeros años, sin proyecto básico ni de ejecución. La investigación se extiende, además, a la adjudicación de unos trabajos que, pese a la magnitud del proyecto, valorado en un millón de euros, no fueron aprobados por el pleno municipal ni adjudicados mediante concurso público.

Entre los aspectos investigados figuran la posible fragmentación de contratos y la desaparición de parte de la documentación del expediente. De forma paralela, el Tribunal de Cuentas analiza si las retribuciones percibidas por el antiguo secretario pudieron superar los límites legales, así como la legalidad de las cantidades cobradas en concepto de kilometraje.