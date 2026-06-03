El PSOE de Aranda lamenta el fracaso de la convocatoria de los Bonos al Consumo

Asemar pide al Ayuntamiento que cambie el sistema de los Arandabonos porque no es rentable y se pierde mucho tiempo

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Tras saber que la asociación de comerciantes Acoa se ha desmarcado de la organización de los bonos al consumo por pérdidas económicas, el PSOE pide explicaciones a la concejala responsable del área, Amaya Sanz Cabestrero. “Desde el grupo municipal socialista queremos mostrar nuestra preocupación por la situación generada en torno a la campaña de Bonos al Consumo prevista para este mes de junio, una iniciativa que había demostrado ser una herramienta eficaz para dinamizar el comercio local y apoyar tanto a comerciantes como a consumidores”, lamenta Laura Jorge.

Más allá del intercambio de versiones sobre los costes de gestión o sobre el desarrollo de las negociaciones, el PSOE lamenta que el Ayuntamiento no haya sido capaz de alcanzar un acuerdo estable y satisfactorio con el colectivo que gestionó con éxito la experiencia anterior. “Entendemos que gobernar implica dialogar, escuchar y anticiparse a los problemas. Cuando una iniciativa de esta importancia acaba envuelta en polémica y retrasos, es evidente que ha faltado capacidad de interlocución, transparencia en el proceso y voluntad de construir consensos”, reprocha.

El PSOE recuerda además que los Bonos al Consumo no pertenecen a ningún partido político. En su opinión, son una herramienta para fortalecer el comercio de proximidad y contribuir a la actividad económica de nuestra ciudad. “Por eso resulta especialmente preocupante que las diferencias entre las partes hayan terminado trasladando incertidumbre a comerciantes y consumidores”, rechazan.