El PSOE de Aranda lamenta el fracaso de la convocatoria de los Bonos al Consumo
Exige a la concejala de Sentir Aranda que recupere el diálogo con los agentes implicados
Tras saber que la asociación de comerciantes Acoa se ha desmarcado de la organización de los bonos al consumo por pérdidas económicas, el PSOE pide explicaciones a la concejala responsable del área, Amaya Sanz Cabestrero. “Desde el grupo municipal socialista queremos mostrar nuestra preocupación por la situación generada en torno a la campaña de Bonos al Consumo prevista para este mes de junio, una iniciativa que había demostrado ser una herramienta eficaz para dinamizar el comercio local y apoyar tanto a comerciantes como a consumidores”, lamenta Laura Jorge.
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Más allá del intercambio de versiones sobre los costes de gestión o sobre el desarrollo de las negociaciones, el PSOE lamenta que el Ayuntamiento no haya sido capaz de alcanzar un acuerdo estable y satisfactorio con el colectivo que gestionó con éxito la experiencia anterior. “Entendemos que gobernar implica dialogar, escuchar y anticiparse a los problemas. Cuando una iniciativa de esta importancia acaba envuelta en polémica y retrasos, es evidente que ha faltado capacidad de interlocución, transparencia en el proceso y voluntad de construir consensos”, reprocha.
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El PSOE recuerda además que los Bonos al Consumo no pertenecen a ningún partido político. En su opinión, son una herramienta para fortalecer el comercio de proximidad y contribuir a la actividad económica de nuestra ciudad. “Por eso resulta especialmente preocupante que las diferencias entre las partes hayan terminado trasladando incertidumbre a comerciantes y consumidores”, rechazan.