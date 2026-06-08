Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

“En poco tiempo veremos robots haciendo la vendimia”. Con esta afirmación, Fernando Rivas Nova, doctor por la Universidad de Burgos y profesor de Ingeniería Informática e Ingeniería Electrónica, resume una de las principales conclusiones de la jornada sobre Inteligencia Artificial celebrada por la Asociación de Enólogos de la Ribera del Duero (Enoduero) en colaboración con AEB.

Según explica Rivas, la evolución de la inteligencia artificial avanza a una velocidad sin precedentes. “Los dos grandes desarrollos que marcarán los próximos años serán los agentes inteligentes, capaces de realizar tareas de forma autónoma, y la integración de la IA en el mundo físico a través de la robótica”, afirma.

En detalle, advierte, ya “estamos viendo robots humanoides capaces de desplazarse, interpretar su entorno mediante visión artificial y ejecutar tareas complejas”. “Su implantación en sectores como la agricultura y la viticultura será cada vez más habitual”, señala.

La jornada tuvo como objetivo acercar la inteligencia artificial generativa a las bodegas y empresas del sector, mostrando aplicaciones prácticas que ya pueden utilizarse en el día a día para automatizar procesos, analizar datos, gestionar documentación, mejorar la comunicación con clientes o facilitar la toma de decisiones.

Durante la sesión se insistió en que la IA debe entenderse como una herramienta que amplía las capacidades de los profesionales y libera tiempo de tareas repetitivas. “No se trata de sustituir el conocimiento técnico de las personas, sino de potenciarlo”, explica el ponente. En su opinión, la inteligencia artificial es como “un superpoder”.

Los asistentes pudieron conocer ejemplos concretos de aplicación en el ámbito empresarial, desde el análisis de históricos de ventas hasta el seguimiento de cambios normativos o la generación automática de informes y documentación técnica. “Uno de los pilares del programa anual de Enoduero es la formación. La IA es clave en el desarrollo de los enólogos y queremos estar preparados”, sostiene el presidente de Enoduero, Antonio de la Fuente.

La jornada estuvo patrocinada por AEB, multinacional italiana con filial en España, especializada en el suministro de soluciones técnicas, productos enológicos y biotecnología para la elaboración de vino. “Hay que perder el miedo a la Inteligencia Artificial, es una maravilla, si se sabe aplicar, y quita mucho trabajo operativo”, anima Montse Sanmartín, responsable comercial del área centro norte.