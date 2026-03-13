Los enólogos de la Ribera del Duero analizan las tendencias del consumo de vino. ¿Moda pasajera o cambio de rumbo?

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Convencidos de que no solo hay que hacer grandes vinos, también hay que venderlos, la Asociación de Enólogos de la Ribera del Duero (Enoduero) ha organizado una jornada dedicada a analizar las tendencias actuales del mercado del vino. De la mano de Laffort, empresa especializada en investigación, desarrollo y fabricación de productos enológicos, el encuentro ha abordado la evolución del mercado desde tres perspectivas: el origen de la materia prima, las nuevas preferencias del consumidor y los procesos de elaboración que permiten adaptar los vinos a estas nuevas demandas.

Cambio climático y una cata emocional

El primer gran reto, explica Isaac Rigau, director comercial de Laffort en España, comienza con el cambio climático. “Está modificando las características de la uva, lo que repercute de forma directa en los procesos de elaboración y en el perfil final de los vinos. Por eso es muy importante manejar el viñedo de forma coherente con la evolución del clima para lograr uvas equilibradas y adaptadas a las nuevas condiciones”, recomienda.

La jornada continuó con una cata emocional, identificando las tendencias de consumo entre los 30 enólogos asistentes, un experimento que se completó con los últimos estudios que Laffort ha realizado con el Basque Culinary Center BCC, con personas de 20 a 40 años con un estilo de vida urbano. “Una de las tendencias que se observa es la preferencia por vinos más frescos, con mayor acidez y mayor intensidad aromática; vinos suaves en boca y con menor graduación alcohólica”, señala.

De cara a reducir la graduación, señala, existen procesos fermentativos mediante la acción de levaduras con diferente capacidad metabólica, pasando, por ejemplo, de vinos de 14 grados a alrededor de 13 o 13,5 grados. “Más que una moda, creo que es una tendencia que hay que tener en cuenta”, sostiene Rigau.

Objetivo: encontrar el equilibrio

Por su parte, el presidente de Enoduero, Antonio de la Fuente, subraya la importancia de encontrar el equilibrio entre adaptarse a estas tendencias y no perder la identidad. “Tenemos que ser fieles a nuestro estilo y al carácter propio de nuestros vinos y de la zona, pero también tenemos que vender botellas de vino. Hay que ser rentables y por eso es importante que los enólogos estemos al tanto de todos los cambios de mercado”, afirma.

Estado actual del viñedo

En cuanto a la situación actual del viñedo, el presidente de la asociación Enoduero asegura que las labores de poda están prácticamente finalizadas y que las recientes lluvias han dado una tregua para continuar con trabajos de campo como la reparación de terrenos o los abonados. “Aunque las lluvias han dejado mucha humedad, todavía es pronto para saber si habrá problemas de Mildiu. Todo dependerá de la evolución de la primavera, ya que, para que aparezca esta enfermedad, deben coincidir tres factores: humedad, temperatura y presencia de vegetación, es decir, hojas”, subraya.

Enoduero es una asociación que agrupa y representa a profesionales enólogos de Ribera del Duero, con el objetivo de impulsar su desarrollo, fortalecer la colaboración entre sus miembros y promover la excelencia enológica y empresarial. La entidad trabaja para fomentar la formación, la innovación y la proyección del territorio, defendiendo los valores culturales, sociales y económicos que el vino aporta a la región.