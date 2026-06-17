Asemar impulsa una jornada sobre colaboración empresarial y el futuro de los polígonos de Aranda y la Ribera

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La asociación FAE Asemar celebrará el próximo 22 de junio, en el hotel Montermoso, la jornada 'Colaboración empresarial y futuro de nuestros polígonos industriales', una iniciativa impulsada en el marco de la Mesa de Desarrollo Industrial que busca fortalecer el tejido industrial y empresarial de Aranda de Duero y la Ribera.

El evento se celebrará de 15:30 a 18:00 horas. Aunque el acceso es gratuito, las empresas interesadas en participar deben formalizar su inscripción en Asemar.

La jornada nace con el objetivo de generar un espacio de encuentro, diálogo e intercambio de experiencias entre empresas, entidades y agentes vinculados al desarrollo industrial, favoreciendo la identificación de necesidades comunes y la búsqueda conjunta de soluciones que contribuyan a mejorar la competitividad de los polígonos industriales de la comarca.

Durante la sesión se abordarán modelos de gestión y colaboración empresarial implantados con éxito en otros entornos industriales, así como posibles líneas de trabajo que permitan reforzar la cooperación entre empresas y entidades del territorio.

El encuentro contará así con la participación de representantes de la Asociación de Empresarios del Polígono Villalonquéjar (AEPV), que compartirán su experiencia en materia de gestión y dinamización de áreas industriales. Asimismo, participarán empresas tractoras de referencia como GSK, Michelin y Pascual, que expondrán buenas prácticas y experiencias relacionadas con la colaboración empresarial, la innovación y el desarrollo industrial.

La jornada incluirá además un espacio de trabajo participativo e inteligencia colectiva en el que los asistentes podrán aportar propuestas y reflexiones sobre la situación actual de los polígonos industriales de Aranda y la Ribera, identificando oportunidades de mejora y posibles vías de actuación conjunta.

Esta iniciativa, apoyada por CaixaBank, forma parte de las acciones que viene desarrollando la Mesa de Desarrollo Industrial, un foro promovido por FAE Asemar para favorecer la colaboración entre empresas, instituciones y entidades comprometidas con el desarrollo económico del territorio.