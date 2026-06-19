Pascual homenajea a 70 empleados por sus bodas de plata en la compañía

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Un año más Pascual ha cumplido con la tradición que pone en valor la experiencia y el compromiso de sus trabajadores. En una emotiva ceremonia ha celebrado en Aranda de Duero el 25 aniversario de 70 empleados de todo el país, que comenzaron su trayectoria profesional en la compañía en el año 2001.

Para este día tan señalado, la compañía ha organizado un acto de reconocimiento, en el restaurante Tudanca, para honrar la dedicación y el esfuerzo laboral de sus empleados durante todo este tiempo.

El día ha comenzado con una visita al complejo industrial y, después del almuerzo, los homenajeados han recibido unos obsequios por parte de la familia Pascual Gómez-Cuétara.

Además, los protagonistas de este día han vivido un momento especial con una serie de vídeos de sus familiares y compañeros para felicitarles por toda su trayectoria y logros alcanzados.

"Cuando el mundo cambió, seguísteis"

El presidente de la compañía, Tomás Pascual Gómez-Cuétara, ha destacado que “celebrar 25 años no es solo contar el tiempo transcurrido, es reconocer la constancia, el compromiso y la fidelidad a un proyecto compartido. Cuando el mundo cambió, seguisteis; cuando el futuro se volvió incierto, construisteis, y hoy, 25 años después, sois parte esencial de lo que Pascual es y quiere seguir siendo”.

Para concluir la jornada, los homenajeados han querido agradecer a la familia este reconocimiento haciéndoles entrega de un obsequio conmemorativo.