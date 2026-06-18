Premio Campeadores 2026: Burgos arropa a Tomás Pascual

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Impresionado, con la Tizona entre manos, y emocionado, tras el ejercicio de memoria que protagonizó en su discurso, dedicado a su padre, Tomás Pascual Gómez-Cuétara manifestaba su orgullo por recibir un reconocimiento que extendió a sus progenitores, los que fundaron Calidad Pascual con los mismos valores que enarboló el Cid en sus andanzas. Encajaba, pues, a la perfección el galardón entregado por EL CORREO DE BURGOS EL MUNDO con un espíritu batallador, sobrio, honesto y leal que ha pasado a la posteridad en forma de legado al que honrar.

Consciente de la importancia de tal homenaje, la sociedad burgalesa respaldaba la iniciativa y representantes de distintos sectores aplaudían el gesto en el patio del claustro del Monasterio de San Juan, donde tenía lugar la entrega del distintivo. La editora de la publicación y presidenta de Edigrup, Adriana Ulibarri, presidía un evento que contó con la presencia y la participación del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez; la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala; el presidente de la Diputación, Borja Suárez; y los regidores de Aranda de Duero y Miranda de Ebro, Antonio Linaje y Aitana Hernando.