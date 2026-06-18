Premio Campeadores 2026: Burgos arropa a Tomás Pascual

Impresionado, con la Tizona entre manos, y emocionado, tras el ejercicio de memoria que protagonizó en su discurso, dedicado a su padre, Tomás Pascual Gómez-Cuétara manifestaba su orgullo por recibir un reconocimiento que extendió a sus progenitores, los que fundaron Calidad Pascual con los mismos valores que enarboló el Cid en sus andanzas. Encajaba, pues, a la perfección el galardón entregado por EL CORREO DE BURGOS EL MUNDO con un espíritu batallador, sobrio, honesto y leal que ha pasado a la posteridad en forma de legado al que honrar.
Consciente de la importancia de tal homenaje, la sociedad burgalesa respaldaba la iniciativa y representantes de distintos sectores aplaudían el gesto en el patio del claustro del Monasterio de San Juan, donde tenía lugar la entrega del distintivo. La editora de la publicación y presidenta de Edigrup, Adriana Ulibarri, presidía un evento que contó con la presencia y la participación del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez; la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala; el presidente de la Diputación, Borja Suárez; y los regidores de Aranda de Duero y Miranda de Ebro, Antonio Linaje y Aitana Hernando.
El concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, con el director de EL CORREO DE BURGOS, Ricardo García Ureta, y el director de El Mundo de Castilla y León, Pablo Lago. TOMÁS ALONSO
Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores
El concejal Juan Manuel Manso y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, charlan con la presidenta de Edigrup, Adriana Ulibarri, a su llegada al Monasterio de San Juan. Junto a ellos, la regidora de Miranda, Aitana Hernando. Al fondo, los ediles socialistas Julián Vesga y Josué Temiño. TOMÁS ALONSO
Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores
Los representantes de Ibercaja, Javier González y Jorge Sicilia, con Gonzalo Fernández TOMÁS ALONSO
Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores
El delegado de la Junta en Burgos, Roberto Saiz, escucha al rector de la UBU, José Miguel García, en compañía del presidente de la Diputación, Borja Suárez. TOMÁS ALONSO
Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores
El galardonado, Tomás Pascual Gómez-Cuétara, departe con la presidenta de Edigrup, Adriana Ulibarri. TOMÁS ALONSO
Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores
La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, abrió el evento. TOMÁS ALONSO
Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores
El artista local Cristino Díez, entre el público del Premio Campeadores. TOMÁS ALONSO
Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores
El director de EL CORREO DE BURGOS, Ricardo García Ureta, en un momento de su intervención. TOMÁS ALONSO
Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores
La redactora de EL CORREO DE BURGOS, Loreto Velázquez, presentó la gala. TOMÁS ALONSO
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La editora de EL CORREO DE BURGOS, Adriana Ulibarri, alabó la tenacidad de los empresarios que apuestan por aunar tradición y modernidad. TOMÁS ALONSO
Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores
Vista general del patio del claustro del Monasterio de San Juan. TOMÁS ALONSO
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Tomás Pascual recibió la Tizona de manos del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez TOMÁS ALONSO
Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores
El galardonado posa orgulloso con la Tizona, junto al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y la presidenta de Edigrup, Adriana Ulibarri. TOMÁS ALONSO
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El presidente de Calidad Pascual dedicó el reconocimiento a sus padres. TOMÁS ALONSO
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El alcalde de Aranda, Antonio Linaje, junto al concejal de Vox en Burgos, Ignacio Peña. TOMÁS ALONSO
Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores
La intervención de Tomás Pascual arrancó las sonrisas del público. En la imagen, la alcaldesa, Cristina Ayala, junto a la editora de EL CORREO DE BURGOS, Adriana Ulibarri, y el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez. TOMÁS ALONSO
Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores
Otro momento de la intervención del presidente de Calidad Pascual en el Monasterio de San Agustín. TOMÁS ALONSO
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Los asistentes siguen atentos el discurso de Tomás Pascual. TOMÁS ALONSO
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Pascual saluda al director de EL CORREO DE BURGOS, Ricardo García Ureta. TOMÁS ALONSO
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El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, clausuró el evento. TOMÁS ALONSO
Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores
Tomás Pascual junto al galardonado en la anterior edición del Premio Campeadores, Ricardo García, director de Operaciones de Benteler. TOMÁS ALONSO
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Tomás Pascual junto al alcalde de Aranda de Duero, Antonio Linaje. TOMÁS ALONSO
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Pascual posa con el presidente de la Fundación Caja Rural Burgos, Tomás Fisac. TOMÁS ALONSO
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Ricardo García Ureta, director de EL CORREO DE BURGOS, explicó que el Premio Campeadores nación para reconocer a quienes crean, afianzan y exportan talento. TOMÁS ALONSO
Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores
Jesús Cirujano Pita (Aspanias), Alfonso Bravo, responsable de Comunicación de la División San Marcial, el comisario provincial, José Carlos Donoso, y el rector de la UBU, José Miguel García. ÓSCAR CORCUERA
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José Javier González, teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, y el alcalde de Aranda, Antonio Linaje. ÓSCAR CORCUERA
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Los responsables de la Federación Provincial de Hostelería, Enrique Seco y Luis Mata. ÓSCAR CORCUERA
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Jesús Alijo, Rodrigo Trascasa, Emilio Castañeda, de la Asociación Burgos Heavy Metal, con la cantante Daría Ras. ÓSCA
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De dcha. a izq., Ana Belén Berciano, Teresa Sepulcre, Cristina Santamaría, Raúl Soto y Maite Orive. ÓSCAR CORCUERA
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La cultura burgalesa brinda por el Premio Campeadores: Pedro Bartolomé, director musical de la Joven Orquesta Sinfónica de Burgos, y el actor y fundador de Ronco Teatro, Andrés García. ÓSCAR CORCUERA
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El presidente de la AECC, Eduardo González, compartió mesa con el artista Cristino Díez, Amaya Sainz (AECC), José Luis Guerrero (Téciman) y el empresario y expresidente de FAE Miguel Ángel Benavente. ÓSCAR CORCUERA
Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores
El presidente de la DO Ribera del Duero, Enrique Pascual, brinda con el hostelero Gabino Tobar, el presidente de FAE, Ignacio San Millán, el comisario provincial, José Carlos Donoso, el presidente del Colegio de Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia, Sergio Simón, y el Carlos Temiño, exdirigente del SOI. ÓSCAR CORCUERA
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Emiliana Molero, secretaria general de FAE, junto a Sito Matía, de la compañía teatral Bambalúa, y los representantes de Ibercaja, Javier González y Jorge Sicilia. ÓSCAR CORCUERA
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El dibujante Abel posa con el responsable de Comunicación de la División San Marcial, Alfonso Bravo, y el redactor jefe de EL CORREO DE BURGOS, Manuel Remón. ÓSCAR CORCUERA
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Integrantes de la coral Santa María la Mayor TOMÁS ALONSO
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Nuria Lampreave, Gonzalo Fernández y Francisco Amo (Hermandad de Donantes de Sangre). ÓSCAR CORCUERA
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El delegado de la Junta en Burgos, Roberto Saiz; el senador 'popular' Javier Lacalle; el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez; el presidente de la Diputación, Borja Suárez; la presidenta de Edigrup, Adriana Ulibarri; la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala; el director del Diario de León, Joaquín S. Torné; el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso; y el director de El Mundo de Castilla y León, Pablo Lago. ÓSCAR CORCUERA
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Tomás Pascual conversa con el presidente de FAE, Ignacio San Millán. ÓSCAR CORCUERA
Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores
Parte de la plantilla de EL CORREO DE BURGOS: Abel Gómez, Susana Herrero, Manuel Remón, Natalia Escribano, Susana Alcón, Laura Briones, Marta Casado, Loreto Velázquez, Joaquín S. Torné (director del Diario de León), Alberto Marroquín y el director, Ricardo García Ureta. ÓSCAR CORCUERA
Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores