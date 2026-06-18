El Correo de Burgos

Premio Campeadores 2026: Burgos arropa a Tomás Pascual

La segunda edición del galardón otorgado por EL CORREO DE BURGOS EL MUNDO reconoce el valor de Calidad Pascual. Representantes de distintos sectores de la sociedad burgalesa aplaudieron la distinción en una gala que tuvo lugar en el Monasterio de San Juan

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Impresionado, con la Tizona entre manos, y emocionado, tras el ejercicio de memoria que protagonizó en su discurso, dedicado a su padre, Tomás Pascual Gómez-Cuétara manifestaba su orgullo por recibir un reconocimiento que extendió a sus progenitores, los que fundaron Calidad Pascual con los mismos valores que enarboló el Cid en sus andanzas. Encajaba, pues, a la perfección el galardón entregado por EL CORREO DE BURGOS EL MUNDO con un espíritu batallador, sobrio, honesto y leal que ha pasado a la posteridad en forma de legado al que honrar. 

Consciente de la importancia de tal homenaje, la sociedad burgalesa respaldaba la iniciativa y representantes de distintos sectores aplaudían el gesto en el patio del claustro del Monasterio de San Juan, donde tenía lugar la entrega del distintivo. La editora de la publicación y presidenta de Edigrup, Adriana Ulibarri, presidía un evento que contó con la presencia y la participación del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez; la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala; el presidente de la Diputación, Borja Suárez; y los regidores de Aranda de Duero y Miranda de Ebro, Antonio Linaje y Aitana Hernando.

El concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, con el director de EL CORREO DE BURGOS, Ricardo García Ureta, y el director de El Mundo de Castilla y León, Pablo Lago.

El concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, con el director de EL CORREO DE BURGOS, Ricardo García Ureta, y el director de El Mundo de Castilla y León, Pablo Lago.TOMÁS ALONSO

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

El concejal Juan Manuel Manso y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, charlan con la presidenta de Edigrup, Adriana Ulibarri, a su llegada al Monasterio de San Juan. Junto a ellos, la regidora de Miranda, Aitana Hernando. Al fondo, los ediles socialistas Julián Vesga y Josué Temiño.

El concejal Juan Manuel Manso y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, charlan con la presidenta de Edigrup, Adriana Ulibarri, a su llegada al Monasterio de San Juan. Junto a ellos, la regidora de Miranda, Aitana Hernando. Al fondo, los ediles socialistas Julián Vesga y Josué Temiño.TOMÁS ALONSO

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

Los representantes de Ibercaja, Javier González y Jorge Sicilia, con Gonzalo Fernández 

Los representantes de Ibercaja, Javier González y Jorge Sicilia, con Gonzalo Fernández TOMÁS ALONSO

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

El delegado de la Junta en Burgos, Roberto Saiz, escucha al rector de la UBU, José Miguel García, en compañía del presidente de la Diputación, Borja Suárez.

El delegado de la Junta en Burgos, Roberto Saiz, escucha al rector de la UBU, José Miguel García, en compañía del presidente de la Diputación, Borja Suárez.TOMÁS ALONSO

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

El galardonado, Tomás Pascual Gómez-Cuétara, departe con la presidenta de Edigrup, Adriana Ulibarri.

El galardonado, Tomás Pascual Gómez-Cuétara, departe con la presidenta de Edigrup, Adriana Ulibarri.TOMÁS ALONSO

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, abrió el evento.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, abrió el evento.TOMÁS ALONSO

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

El artista local Cristino Díez, entre el público del Premio Campeadores.

El artista local Cristino Díez, entre el público del Premio Campeadores.TOMÁS ALONSO

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

El director de EL CORREO DE BURGOS, Ricardo García Ureta, en un momento de su intervención.

El director de EL CORREO DE BURGOS, Ricardo García Ureta, en un momento de su intervención.TOMÁS ALONSO

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

La redactora de EL CORREO DE BURGOS, Loreto Velázquez, presentó la gala.

La redactora de EL CORREO DE BURGOS, Loreto Velázquez, presentó la gala.TOMÁS ALONSO

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

La editora de EL CORREO DE BURGOS, Adriana Ulibarri, alabó la tenacidad de los empresarios que apuestan por aunar tradición y modernidad. 

La editora de EL CORREO DE BURGOS, Adriana Ulibarri, alabó la tenacidad de los empresarios que apuestan por aunar tradición y modernidad. TOMÁS ALONSO

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

Vista general del patio del claustro del Monasterio de San Juan.

Vista general del patio del claustro del Monasterio de San Juan.TOMÁS ALONSO

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

Tomás Pascual recibió la Tizona de manos del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez

Tomás Pascual recibió la Tizona de manos del consejero de Sanidad, Alejandro VázquezTOMÁS ALONSO

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

El galardonado posa orgulloso con la Tizona, junto al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y la presidenta de Edigrup, Adriana Ulibarri.

El galardonado posa orgulloso con la Tizona, junto al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y la presidenta de Edigrup, Adriana Ulibarri.TOMÁS ALONSO

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

El presidente de Calidad Pascual dedicó el reconocimiento a sus padres.

El presidente de Calidad Pascual dedicó el reconocimiento a sus padres.TOMÁS ALONSO

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

El alcalde de Aranda, Antonio Linaje, junto al concejal de Vox en Burgos, Ignacio Peña.

El alcalde de Aranda, Antonio Linaje, junto al concejal de Vox en Burgos, Ignacio Peña.TOMÁS ALONSO

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

La intervención de Tomás Pascual arrancó las sonrisas del público. En la imagen, la alcaldesa, Cristina Ayala, junto a la editora de EL CORREO DE BURGOS, Adriana Ulibarri, y el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez.

La intervención de Tomás Pascual arrancó las sonrisas del público. En la imagen, la alcaldesa, Cristina Ayala, junto a la editora de EL CORREO DE BURGOS, Adriana Ulibarri, y el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez.TOMÁS ALONSO

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

Otro momento de la intervención del presidente de Calidad Pascual en el Monasterio de San Agustín.

Otro momento de la intervención del presidente de Calidad Pascual en el Monasterio de San Agustín.TOMÁS ALONSO

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

Los asistentes siguen atentos el discurso de Tomás Pascual.

Los asistentes siguen atentos el discurso de Tomás Pascual.TOMÁS ALONSO

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

Pascual saluda al director de EL CORREO DE BURGOS, Ricardo García Ureta.

Pascual saluda al director de EL CORREO DE BURGOS, Ricardo García Ureta.TOMÁS ALONSO

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, clausuró el evento.

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, clausuró el evento.TOMÁS ALONSO

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

Tomás Pascual junto al galardonado en la anterior edición del Premio Campeadores, Ricardo García, director de Operaciones de Benteler.

Tomás Pascual junto al galardonado en la anterior edición del Premio Campeadores, Ricardo García, director de Operaciones de Benteler.TOMÁS ALONSO

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

Tomás Pascual junto al alcalde de Aranda de Duero, Antonio Linaje.

Tomás Pascual junto al alcalde de Aranda de Duero, Antonio Linaje.TOMÁS ALONSO

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

Pascual posa con el presidente de la Fundación Caja Rural Burgos, Tomás Fisac. 

Pascual posa con el presidente de la Fundación Caja Rural Burgos, Tomás Fisac. TOMÁS ALONSO

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

Ricardo García Ureta, director de EL CORREO DE BURGOS, explicó que el Premio Campeadores nación para reconocer a quienes crean, afianzan y exportan talento. 

Ricardo García Ureta, director de EL CORREO DE BURGOS, explicó que el Premio Campeadores nación para reconocer a quienes crean, afianzan y exportan talento. TOMÁS ALONSO

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

Jesús Cirujano Pita (Aspanias), Alfonso Bravo, responsable de Comunicación de la División San Marcial, el comisario provincial, José Carlos Donoso, y el rector de la UBU, José Miguel García.

Jesús Cirujano Pita (Aspanias), Alfonso Bravo, responsable de Comunicación de la División San Marcial, el comisario provincial, José Carlos Donoso, y el rector de la UBU, José Miguel García.ÓSCAR CORCUERA

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

José Javier González, teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, y el alcalde de Aranda, Antonio Linaje.

José Javier González, teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, y el alcalde de Aranda, Antonio Linaje.ÓSCAR CORCUERA

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

Los responsables de la Federación Provincial de Hostelería, Enrique Seco y Luis Mata.

Los responsables de la Federación Provincial de Hostelería, Enrique Seco y Luis Mata.ÓSCAR CORCUERA

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

Jesús Alijo, Rodrigo Trascasa, Emilio Castañeda, de la Asociación Burgos Heavy Metal, con la cantante Daría Ras.

Jesús Alijo, Rodrigo Trascasa, Emilio Castañeda, de la Asociación Burgos Heavy Metal, con la cantante Daría Ras.ÓSCA

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

De dcha. a izq., Ana Belén Berciano, Teresa Sepulcre, Cristina Santamaría, Raúl Soto y Maite Orive.

De dcha. a izq., Ana Belén Berciano, Teresa Sepulcre, Cristina Santamaría, Raúl Soto y Maite Orive.ÓSCAR CORCUERA

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

La cultura burgalesa brinda por el Premio Campeadores: Pedro Bartolomé, director musical de la Joven Orquesta Sinfónica de Burgos, y el actor y fundador de Ronco Teatro, Andrés García. 

La cultura burgalesa brinda por el Premio Campeadores: Pedro Bartolomé, director musical de la Joven Orquesta Sinfónica de Burgos, y el actor y fundador de Ronco Teatro, Andrés García. ÓSCAR CORCUERA

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

El presidente de la AECC, Eduardo González, compartió mesa con el artista Cristino Díez, Amaya Sainz (AECC), José Luis Guerrero (Téciman) y el empresario y expresidente de FAE Miguel Ángel Benavente.

El presidente de la AECC, Eduardo González, compartió mesa con el artista Cristino Díez, Amaya Sainz (AECC), José Luis Guerrero (Téciman) y el empresario y expresidente de FAE Miguel Ángel Benavente.ÓSCAR CORCUERA 

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

El presidente de la DO Ribera del Duero, Enrique Pascual, brinda con el hostelero Gabino Tobar, el presidente de FAE, Ignacio San Millán, el comisario provincial, José Carlos Donoso, el presidente del Colegio de Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia, Sergio Simón, y el Carlos Temiño, exdirigente del SOI. 

El presidente de la DO Ribera del Duero, Enrique Pascual, brinda con el hostelero Gabino Tobar, el presidente de FAE, Ignacio San Millán, el comisario provincial, José Carlos Donoso, el presidente del Colegio de Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia, Sergio Simón, y el Carlos Temiño, exdirigente del SOI. ÓSCAR CORCUERA

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

Emiliana Molero, secretaria general de FAE, junto a Sito Matía, de la compañía teatral Bambalúa, y los representantes de Ibercaja, Javier González y Jorge Sicilia. 

Emiliana Molero, secretaria general de FAE, junto a Sito Matía, de la compañía teatral Bambalúa, y los representantes de Ibercaja, Javier González y Jorge Sicilia. ÓSCAR CORCUERA

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

El dibujante Abel posa con el responsable de Comunicación de la División San Marcial, Alfonso Bravo, y el redactor jefe de EL CORREO DE BURGOS, Manuel Remón. 

El dibujante Abel posa con el responsable de Comunicación de la División San Marcial, Alfonso Bravo, y el redactor jefe de EL CORREO DE BURGOS, Manuel Remón. ÓSCAR CORCUERA

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

Integrantes de la coral Santa María la Mayor

Integrantes de la coral Santa María la MayorTOMÁS ALONSO

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

Nuria Lampreave, Gonzalo Fernández y Francisco Amo (Hermandad de Donantes de Sangre). 

Nuria Lampreave, Gonzalo Fernández y Francisco Amo (Hermandad de Donantes de Sangre). ÓSCAR CORCUERA

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

El delegado de la Junta en Burgos, Roberto Saiz; el senador 'popular' Javier Lacalle; el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez; el presidente de la Diputación, Borja Suárez; la presidenta de Edigrup, Adriana Ulibarri; la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala; el director del Diario de León, Joaquín S. Torné; el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso; y el director de El Mundo de Castilla y León, Pablo Lago.

El delegado de la Junta en Burgos, Roberto Saiz; el senador 'popular' Javier Lacalle; el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez; el presidente de la Diputación, Borja Suárez; la presidenta de Edigrup, Adriana Ulibarri; la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala; el director del Diario de León, Joaquín S. Torné; el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso; y el director de El Mundo de Castilla y León, Pablo Lago.ÓSCAR CORCUERA

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

Tomás Pascual conversa con el presidente de FAE, Ignacio San Millán.

Tomás Pascual conversa con el presidente de FAE, Ignacio San Millán.ÓSCAR CORCUERA

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

Parte de la plantilla de EL CORREO DE BURGOS: Abel Gómez, Susana Herrero, Manuel Remón, Natalia Escribano, Susana Alcón, Laura Briones, Marta Casado, Loreto Velázquez, Joaquín S. Torné (director del Diario de León), Alberto Marroquín y el director, Ricardo García Ureta.

Parte de la plantilla de EL CORREO DE BURGOS: Abel Gómez, Susana Herrero, Manuel Remón, Natalia Escribano, Susana Alcón, Laura Briones, Marta Casado, Loreto Velázquez, Joaquín S. Torné (director del Diario de León), Alberto Marroquín y el director, Ricardo García Ureta.ÓSCAR CORCUERA

Burgos arropa a Tomás Pascual en la entrega del Premio Campeadores

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