Aranda mantiene la prohibición de consumir agua en las zonas afectadas hasta recibir los análisis bacteriológicos

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Por segundo día consecutivo, los vecinos afectados por el depósito del Cerro de los Perros no podrán consumir agua del grifo ni cocinar con ella. Sí se puede utilizar para higiene y limpieza. El Ayuntamiento mantiene así la alerta tras el intento de robo sufrido en esta instalación municipal básica.

Según explica el alcalde en funciones, Juan Manuel Martín Abad, no existe ningún indicio que haga pensar que el agua ha sido manipulada o contaminada, pero las medidas preventivas seguirán vigentes hasta disponer de los resultados definitivos.

Y es que, aunque en el día de ayer y hoy se han realizado análisis de turbidez y cloro, el bacteriológico depende de un proceso más exhaustivo en laboratorio y, por tanto, “hay que esperar”. En cuanto a los plazos, el Ayuntamiento asegura que estos análisis suelen tardar tres días, pero están trabajando para acelerar, dentro de lo posible, la entrega de los resultados.

La incidencia fue detectada en la mañana del domingo durante una inspección rutinaria de los depósitos municipales. El operario encargado comprobó daños en la cerradura de acceso al depósito del Cerro de los Perros. Tras una reunión de coordinación en la que participaron técnicos municipales, agentes de Policía Local, responsables de Aqualia y representantes municipales, se activó el protocolo de emergencias a través del 112, ya que se trata de una infraestructura considerada de primera necesidad.

Primera hipótesis: un robo

La Guardia Civil investiga los hechos. Según explica el equipo de Gobierno de Sentir Aranda, las primeras hipótesis apuntan a un intento de robo, que coincidió, además, con otros asaltos en algunas naves de esa misma zona, que también han sido denunciados. Sin embargo, los asaltantes no se llevaron nada de la instalación municipal.

Al coincidir la incidencia en domingo, el Ayuntamiento con la colaboración de Protección Civil y el apoyo de Calidad Pascual, repartió ayer garrafas de agua entre las asociaciones vecinales, las residencias y otros puntos como el ambulatorio Sur, Asadema y la Virgen de las Viñas y hoy se ha hecho igual con los centros de día de personas mayores y las guarderías y centros educativos.

Sin incidencias sanitarias

El Ayuntamiento confirma que desde que se activó la alerta no ha habido ningún ingreso hospitalario relacionado con un posible caso de contaminación del agua. “Trasladamos un mensaje de tranquilidad”, insiste la concejala de Obras, Ana María Hervás.

Plano de las zonas afectadas por la prohibición de consumo de agua

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