Planes en julio para mayores de 60 años. El Ayuntamiento de Aranda presenta el programa 'Actívate en Verano'

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aranda, con la colaboración de la Concejalía de Deportes, pone en marcha, un año más, el proyecto 'Actívate en Verano', un programa dirigido a personas mayores de 60 años que se desarrollará durante el mes de julio.

Esta iniciativa, impulsada desde los Centros de Acción Social (CEAS), tiene como objetivo continuar ofreciendo, durante el periodo estival, actividades significativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, promoviendo su autonomía personal, el fortalecimiento de las relaciones sociales y la prevención de la soledad no deseada y la exclusión social.

Entre las actividades programadas destacan los talleres físico-deportivos, que se desarrollarán del 6 al 30 de julio en la piscina cubierta 'Las Francesas', incluyendo disciplinas como marcha nórdica, yoga-pilates, estiramientos, tonificación, ejercicios específicos para la espalda y actividad física suave.

Asimismo, se desarrollará un programa de estimulación motriz dirigido especialmente a personas mayores de 80 años o a aquellas mayores de 70 años con dificultades motoras o patologías asociadas al movimiento. Estas actividades tendrán lugar del 6 al 16 de julio en el Centro Intergeneracional 'La Estación' y del 20 al 29 de julio en el centro municipal Santa Catalina.

El programa se completa con el taller 'Activa tu mente', que se impartirá del 6 al 16 de julio en el edificio Las Francesas, centrado en el entrenamiento de la memoria, la atención y la concentración como herramientas para el mantenimiento de la salud cognitiva.

Plazo de inscripción

El plazo de inscripción estará abierto del 29 de junio al 1 de julio, en horario de 10:00 a 13:00 horas, en los CEAS A (edificio Las Francesas) y CEAS B (calle Silverio Velasco, 2).

Las plazas se asignarán priorizando a las personas empadronadas en el municipio y siguiendo criterios que garanticen un acceso equitativo a las actividades.