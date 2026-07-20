La zona centro de Aranda, preocupada por el elevado número de eventos veraniegos

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Vivir en la plaza Mayor o en calles como Isilla no es fácil, sobre todo en verano. Los vecinos de la zona centro han aprovechado su encuentro con el alcalde, en su calidad de concejal de Barrios, para trasladarle su inquietud por la concentración de eventos como verbenas, charangas y celebraciones.

Como solución, proponen una revisión de horarios, niveles de ruido y distribución de actividades para compatibilizar el ocio con el descanso de los residentes.

En la reunión se abordaron otros problemas, como el acceso de familiares y visitantes a la Zona de Bajas Emisiones, limitada al tráfico rodado, o la convivencia con bicicletas y patinetes y el funcionamiento de algunos cambios recientes en la regulación del tráfico.

Preocupa, además, el vandalismo, el botellón y el estado de algunos inmuebles con riesgo de deterioro, así como la conservación de la iglesia de Santa María, el mantenimiento de solares vacíos y el estado general de calles, adoquinados y elementos del mobiliario urbano.

Los vecinos solicitaron, por otro lado, actuaciones de mejora, limpieza y mantenimiento en las riberas de los ríos Duero, Bañuelos y Arandilla, y una mayor atención al arbolado y a los espacios verdes del centro urbano.

Las aportaciones recogidas servirán ahora como base de trabajo para los distintos servicios municipales, que analizarán cada una de las cuestiones planteadas con el fin de estudiar posibles soluciones, aclaraciones o actuaciones futuras. El contenido de este encuentro se incorporará al proceso de seguimiento que el Ayuntamiento está realizando en todos los barrios participantes del programa 'Barrios, propuestas y respuestas'.

La próxima reunión tendrá lugar el martes, 21 de julio, a las 20.00 horas, en la Asociación de Vecinos del barrio de Santa Catalina.