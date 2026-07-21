Aranda repite su apuesta por la Fiesta Gastronómica de la Cereza

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Marca de Garantía ‘Cereza del Valle de las Caderechas’ y el Ayuntamiento de Aranda de Duero organizan la VI Fiesta Gastronómica de la Cereza del Valle de las Caderechas en Aranda de Duero, una jornada que reunirá, el próximo sábado 25 de julio, en la plaza Mayor, a productores, profesionales de la gastronomía y público en general.

Este evento pone el broche final a las diferentes acciones promocionales que la Marca de Garantía ha desarrollado durante el mes de julio. Según explican desde la organización, la jornada combinará la promoción del producto local con actividades gastronómicas y de ocio dirigidas a todos los públicos.

Durante la mañana, de 11.00 a 14.30 horas la plaza Mayor acogerá un mercado de productores, demostraciones gastronómicas y un taller infantil, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de conocer de cerca la calidad de la cereza del Valle de las Caderechas y sus múltiples posibilidades culinarias.

Los asistentes además podrán adquirir cerezas directamente de los productores adscritos a la Marca de Garantía.