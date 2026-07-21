"Cuando entro en esta iglesia, el cáncer desaparece". La historia del vecino que lucha por salvar la Iglesia de San Esteban en Roa

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Su bisabuelo fue uno de los últimos niños que fueron bautizados justo antes de que, en el año 1900, se cerrase el templo al culto. Hoy, Alberto Santillana pide ayuda para salvar la iglesia de San Esteban, en Roa. "Se conoce como la iglesia del pueblo porque se encontraba en la zona más humilde y fue construida por los vecinos para los vecinos. Es una joya y parte de nuestra esencia; no podemos dejar que se hunda", apremia.

Alberto siente devoción por este templo lleno de historia. "Yo soy un vecino más. No nací aquí, pero es el pueblo de mi madre y el pueblo donde he crecido. Tengo una conexión espiritual y emocional mágica con San Esteban", destaca.

Aunque Alberto ha vivido casi toda su vida en Bilbao, donde ejercía en el sector hostelero, pero desde hace cinco años vive en Roa. Según explica, una mala praxis en una operación le obligó a dejar de trabajar y ahora su salud se ve amenazada por un cáncer. "Cuando entro en esta iglesia, parece que el cáncer desaparece; solo estoy en paz y feliz", asegura.

Desde hace dos años, Alberto enseña este templo de forma voluntaria todos los sábados y domingos de verano, de 11.00 a 13.30 horas. "Di el paso porque sé que, si lo enseño y la gente ve lo que yo veo, conseguiremos que vengan más personas y que alguien de la Administración se dé cuenta de la importancia de conservarlo", afirma.

Conserva la colección completa de sargas de Semana SantaL.V.

Decidido a lograr que se rehabilite, se ha recorrido en persona todas las oficinas de turismo de los alrededores de Roa, dejando folletos y explicando el proyecto. Sin embargo, el esfuerzo de un solo vecino "no es suficiente". "Es vital que el mundo conozca este templo porque entrar en San Esteban es, textualmente, viajar en el tiempo y entrar en la iglesia de nuestros antepasados", anima agradecido especialmente a la guía Celia Bombín y a Emi Gil, “que me han ayudado muchísimo”.

Tesoros únicos

Lo cierto es que la iglesia es una maravilla. Según explica, a diferencia de otros templos, San Esteban se conserva prácticamente intacta, tal y como se construyó en el siglo XVI, habiendo tenido únicamente intervenciones arquitectónicas mínimas e históricas, como el cierre de la pared lateral cuando se derrumbó la tercera nave y pasó a ser un templo de dos naves.

En su interior aguardan tesoros como dos retablos barrocos que jamás han sido retocados ni repintados y mantienen su policromía original. Además, alberga una colección completa de las sargas o sábanas de Semana Santa, una joya de la que, según los propios expertos de Las Edades del Hombre, quedan poquísimos ejemplos en el mundo que conserven la colección entera y, además, completamente sin restaurar.

Imagen del retablo de la iglesia de San Esteban de RoaECB

En su opinión, no es solo una cuestión de recibir visitas turísticas, "es una llamada de auxilio". "Necesitamos que se conozca la situación real de San Esteban para que, con el apoyo y la presión de todos, hagamos posible su restauración y no perdamos la iglesia ni su patrimonio material", urge, convencido de que "si no conseguimos mover conciencias a gran escala, esta maravilla acabará derruida por el abandono o terminará en manos privadas, perdiendo su esencia comunitaria para siempre".

Alberto extiende su inquietud a otros vestigios de interés que también esperan una rehabilitación, como el sepulcro de doña María de Belasco e Mendoça, situado en la iglesia principal.

Desde el Ayuntamiento, el alcalde, David Colinas, comparte la reivindicación. "Estamos trabajando en ello. Ahora, los técnicos de Las Edades del Hombre van a realizar un informe para ver cuáles son las actuaciones más importantes que hay que llevar a cabo tanto en la iglesia de San Esteban como en la excolegiata y luego buscaremos fuentes de financiación", adelanta.