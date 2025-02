Teira y Hernando recurrirán su expulsión del grupo de VOX por considerarla "ilegal"

Publicado por Felipe Ramos Valladolid Verificado por Creado: Actualizado:

Lejos de cerrarse. La crisis abierta en VOX Castilla y León, que vivía este lunes su máxima expresión con la dimisión de todos sus cargos de Juan García-Gallardo, parece que está lejos de cerrarse. Y el siguiente capítulo lo van a firmar los dos procuradores expulsados del grupo en las Cortes de Castilla y León. El salmantino Javier Teira y la burgalesa Ana Rosa Hernando recurrirán su expulsión del grupo de VOX por considerarla "ilegal". Y lo mismo harán con la suspensión de militancia.

No descartan incluso acudir a la justicia ordinaria si el partido, como ya prevén, mantiene ambas decisiones, la expulsión y la suspensión de militancia. "Vamos a defender nuestros derechos donde consideremos oportuno y no descartamos acudir a la Justicia ordinaria", asegura Javier Teira, en declaraciones o este periódico, a la vez que puntualiza que ya tienen todo "en manos de un abogado".

"Es totalmente ilegal", asevera por su parte también a este periódico la burgalesa Ana Rosa Hernando. "Es una expulsión precipitada y desproporcionada, que ha supuesto la vulneración de nuestros derechos como ciudadanos y como procuradores", declara Hernando.

Y es que, según sus palabras, lo único que han hecho tanto Teira como ella es haber expresado la necesidad de debatir los problemas internos, "y todo por el bien del partido". "Yo no he creado una plataforma diciendo que me voy a cargar a Santiago Abascal", manifiesta la ya procuradora no adscrita de las Cortes, quien acto seguido se explica: "Creé una plataforma para el beneficio del partido y ahí está el audio que le hice llegar a la dirección nacional del partido".

El problema, según señala Hernando, lo tiene la propia dirección naciona de Bambú y su "desconexión" con los territorios. "Hay una desconexión de la dirección nacional con lo que está sucediendo en las provincias, también en Castilla y León", remarca la parlamentaria por Burgos, quien señala que de ahí su petición de democracia interna.

"Yo he pedido democracia interna y ellos me han expulsado", insiste Ana Rosa Hernando, quien en este punto vuelve a indicar que recurrirán y, como Javier Teira, aclara que tiene que hablar con su abogado "para llegar hasta el final", concluye.