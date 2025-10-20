El rey se entusiasma con el Simplicity, un coche "sostenible" creado con tecnología de Antolin

El Rey Felipe VI durante la inauguración del XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar en el Fórum Evolución Burgos, a 20 de octubre de 2025, en Burgos.Tomás Alonso - Europa Press

El rey Felipe VI visitaba las instalaciones de la multinacional Antolin, en Burgos, industria líder en el mundo en el sector de los componentes de automóviles que cumple su 75 aniversario y donde captaba su atención uno de los grandes protagonistas del recorrido, el Simplicity, un coche concepto que redefine "el interior del vehículo urbano", desde una perspectiva "sostenible y circula", subrayaba el empresario Ernesto Antolin, en referencia a que utiliza elementos reciclados como redes de pesca o excedentes agrícolas.

El presidente de la entidad mostró a Felipe VI las últimas novedades en sostenibilidad, digitalización y diseño del interior del coche del futuro. El vehículo en el que se ha subido Felipe VI no solo anticipa el futuro de la movilidad urbana, sino que "la moldea". Posee una conectividad "intuitiva, un diseño accesible y una estética que fusiona tecnología y naturaleza". Es una de las firmes apuestas de Antolin por liderar el cambio hacia una movilidad más humana, conectada, eficiente, irrespetuosa con el medio ambiente.

Antolin es una multinacional de origen burgalés que lidera el mercado de desarrollo, diseño y fabricación de interiores para vehículos. Cuenta con 20.000 empleados en 23 países y más de cien plantas industriales en todo el planeta. Uno de cada tres coches que circulan en el mundo y uno de cada nueve de los diez modelos más vendidos "tiene piezas de Antolin", según subrayaba el presidente de la compañía.

Felipe VI conocía en primera persona las soluciones que desarrolla desde su sede de Burgos. El monarca ha visitado los laboratorios donde se realizan pruebas de resistencia y durabilidad y ha mantenido un encuentro simbólico con 700 empleados en la sede central.

La visita ha supuesto un reconocimiento al papel impulsor de la empresa burgalesa en la industria de la automoción, uno de los sectores "estratégicos más importantes" para la economía española y europea. Ha sido una oportunidad para mostrar el liderazgo tecnológico e industrial que se impulsa desde Castilla y León hacia el mundo.

El monarca fue recibido por el presidente, Ernesto Antolin; la vicepresidenta, Emma Antolin; y la consejera delegada, Cristina Blanco. Por parte de las autoridades, asistieron el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala.