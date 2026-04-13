Carlos Martínez se despide del Ayuntamiento de Soria y reivindica la política local: "Duele desprenderse de una pasión"

El procurador del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Carlos Martínez (2d), saluda al teniente de alcalde de Soria, Luis Rey (1i), durante el acto de renuncia de su cargo de alcalde de Soria.Concha Ortega - Europa Press

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El ya exalcalde de Soria, Carlos Martínez, ha renunciado este lunes, 13 de abril, a su acta de concejal y al bastón de mando tras 19 años al frente de la ciudad en un acto en el que ha reivindicado la política local y ha afirmado que le "duele desprenderse de una pasión".

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Soria se ha llenado para esta última y emotiva sesión plenaria de Martínez, quien ha dejado el bastón de mando para poder asumir su nueva responsabilidad como procurador por el Partido Socialista en las Cortes de Castilla y León.

Martínez ha emitido unas "breves palabras" para todos los vecinos, compañeros de corporación y trabajadores del Ayuntamiento, en las que se ha acordado, en primer lugar, de tres personas muy importantes para él y fallecidas durante su mandato, su padre, Víctor Chicote y Jesús Bárez.

El ya exalcalde reconoce que "cuesta hablar" en momentos como este, no tanto porque "no haya cosas que decir", sino porque las palabras no llegan a expresar lo que siente en este momento, en el que mantiene el mismo "respeto y gratitud" que hace dos décadas.

Esta despedida no es solo "la despedida de un cargo, sino la despedida de una forma de servir y vivir", ha aseverado, para asegurar que Soria será parte esencial de su vida por todo lo vivido desde que asumiese el cargo de alcalde en 2007 con vértigo y esperanza por un deseo de cambio.

Desde el principio, su objetivo fue "hacer ciudad, que Soria fuera oída y atendida, que no fuera ni más ni menos que nadie", algo que, "con humildad", "siempre ha intentado", ha aseverado, para incidir en que aprendió de sus padres esos conceptos de humildad y honestidad.

"La política no es solo gestión, sino también una forma de comportarse y de ser, algo muy importante como para dejarla en manos de los que la degradan", ha apostillado Martínez, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Asimismo, en sus 19 años al frente del Consistorio, una de sus principales búsquedas ha sido la coherencia y saber rectificar, un contexto en el que ha recordado todas esas noches sin dormir ante la toma de decisiones que "no pueden gustar a todo el mundo o problemas que no tienen solución".

Dos décadas después, Martínez considera que la Soria actual es resultado de su gente, de una ciudadanía "exigente y honesta, plural, diversa y abierta", que le ha hecho aprender a asumir también las críticas, "duras y necesarias".

Además de a la ciudadanía en general, ha dado gracias a todos los trabajadores del Ayuntamiento por su esfuerzo y por su profesionalidad, de los trabajadores actuales y de los que lo han sido en toda su estancia, que en realidad empezó en 1999 cuando fue concejal de Festejos con Eloísa Álvarez, hasta 2003.

Martínez también ha subrayado que otras de las cosas que siempre ha tenido claras, y más después de todo este tiempo, es que "la política local no es una política menor" pues "es la primera puerta a la que llaman los ciudadanos cuando todo falla".

Esto se ha visto, especialmente, en estos años tan complicados con problemas globales como una crisis económica, la pandemia o guerras, ha añadido, para referirse en este punto al llorado Jesús Bárez y su concepto de 'polis', de ciudad responsable.

En un discurso escrito en la jornada del domingo, el momento más difícil a nivel emotivo del mismo ha sido el final, cuando el socialista ha reconocido lo complicado que supone dar un paso al lado. "Duele desprenderse de una pasión, de años de trabajo, amigos, esfuerzo, errores, noches sin dormir", ha dicho, para reconocer que siente que "queda mucho por hacer" y que "podía haber hecho más".

Un pensamiento enmarcado en la "vorágine de pensamientos y sentimientos" ante su despedida del Consistorio, del que "da un paso a un lado", pero no se va: "Me quedo con vosotros (como soriano), siendo parte de esta ciudad que me lo ha dado todo".

AGRADECIMIENTO A SU EQUIPO

En el tramo final de su alocución, único punto del orden del día del Pleno de este lunes, Martínez se ha acordado también de su equipo y ha tenido unas palabras de agradecimiento a todos sus compañeros de corporación en esta legislatura y en las cuatro legislaturas anteriores, "porque cuando la discrepancia es honesta, mejora la democracia".

Palabras especiales ha merecido el agradecimiento a su familia, "que es la que ha pagado el precio de todos estos años", "por todo el tiempo robado, por sufrir la mala política y los daños colaterales".

Ya a modo de despedida, ha elegido otra cita, en este caso de Concha de Marco, por lo que ha defendido que "lo importante es hacer algo que permanezca", lo que "ha intentado construir". "Ojalá la ciudadanía sienta que ha merecido la pena. Hay que seguir defendiendo una política que merezca la pena, porque Soria y la democracia lo merecen", ha agregado.

Tras su discurso, la sala se ha levantado para ofrecer un largo aplauso al ya exalcalde quien, con gran diferencia, más tiempo ha estado al frente de la ciudad desde la instauración de la democracia.

Hasta la celebración del Pleno extraordinario en el que se elija al nuevo alcalde, el cargo en funciones recaerá en el teniente de alcalde, Luis Rey. Hay diez días para la celebración de este próximo Pleno.