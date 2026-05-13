El MEH estrena una aplicación con contenidos multimedia para ampliar la visita al Museo y Atapuerca

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El Museo de la Evolución Humana presentó una nueva aplicación digital para ampliar la visita a su exposición permanente con contenidos complementarios sobre el propio museo y los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. La herramienta, desarrollada sobre la plataforma tecnológica de STQRY, incorpora contenidos multimedia, recorridos personalizados y experiencias interactivas con motivo del Día Internacional de los Museos, que se celebra el 18 de mayo.

La aplicación está disponible para dispositivos iOS, Android y también en versión web, lo que permite acceder a los contenidos desde teléfonos móviles y tabletas sin necesidad de equipamiento adicional. El contenido puede consultarse en castellano e inglés y el sistema permite incorporar nuevos idiomas en el futuro.

Con esta iniciativa, el MEH refuerza su apuesta por la innovación, la accesibilidad y la divulgación científica, ampliando la experiencia presencial y facilitando el acceso al conocimiento a través de herramientas digitales.

La nueva APP propone un recorrido por las cuatro plantas del museo mediante 15 paradas y 32 audiodescripciones que complementan la información de la exposición permanente. La visita comienza en la planta -1, dedicada a los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, con 21 audioexplicaciones e imágenes de alta resolución centradas en los principales hallazgos arqueológicos y paleontológicos.

Entre los contenidos destacan referencias a los fósiles de la Trinchera del Ferrocarril, la Sima de los Huesos y otros yacimientos de Atapuerca, con especial atención a los restos de Homo antecessor y de preneandertales. La aplicación también incorpora información sobre nuevas piezas añadidas al cráneo número 5, como siete vértebras cervicales y dos premolares, además de otros fósiles conocidos como el cráneo 4 ‘Agamenón’ o la pelvis ‘Elvis’.

En la planta 0, dedicada al proceso de hominización y a la evolución biológica, el recorrido incluye contenidos sobre la teoría de la evolución de Charles Darwin, sus viajes a bordo del Beagle, la Galería de los Homínidos y el espacio dedicado al cerebro. La planta 1 aborda la evolución cultural y la humanización, con referencias a las primeras herramientas de la Prehistoria, el descubrimiento del fuego y los modos de vida prehistóricos. Finalmente, la planta 2 ofrece información sobre el proyecto arquitectónico de Juan Navarro Baldeweg y sobre los ecosistemas y paisajes de Atapuerca a lo largo del tiempo.

El desarrollo de la herramienta se realizó en colaboración con STQRY, compañía especializada en soluciones digitales para museos, espacios culturales y destinos turísticos, que trabaja con más de 1.500 instituciones culturales en todo el mundo. La aplicación es compatible con herramientas de accesibilidad integradas en dispositivos móviles, incluye opciones de generación de voz y cumple con la normativa WCAG nivel AA.

Además, incorpora herramientas de analítica que permiten conocer el comportamiento de navegación, los contenidos más consultados, la interacción con los distintos puntos de interés o el tiempo de permanencia de los visitantes. Según explicó el museo, estos datos permitirán optimizar la experiencia de visita y mejorar los contenidos digitales.

La infraestructura tecnológica desarrollada también deja abierta la posibilidad de incorporar en el futuro contenidos en 360 grados y experiencias de realidad aumentada.